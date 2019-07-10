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Электроника и электротехника

«РТ-Химкомпозит» создал теплопроводную пасту для электроприборов

  •  © rostec.ru

Компания «РТ-Химкомпозит» Госкорпорации Ростех создала на основе нитрида бора уникальный состав диэлектрической теплопроводной пасты для применения в компьютерных и электрических приборах. Новая паста по совокупности параметров теплопроводности, качества использования и цены превосходит большинство аналогов, выпускаемых в России и странах Евросоюза.

Состав и технология производства пасты на основе нитрида бора были разработаны специалистами Уральского научно-исследовательского химического института с опытным заводом, входящего в состав холдинга «РТ-Химкомпозит». С целью изучения спроса опытная партия продукции в настоящее время направлена на реализацию в специализированные магазины компьютерной техники.

«Мы ставили перед собой задачу улучшить качество теплопроводных паст, выпускаемых в России и за рубежом. Результатом этой работы стала наработка опытной партии диэлектрической теплопроводной пасты, созданной на основе нитрида бора. Ее характеристики позволяют конкурировать с самыми известными производителями, — подчеркнул генеральный директор «РТ-Химкомпозита» Кирилл Шубский.

Современный рынок компьютерных и электротехнических устройств не обходится без таких материалов, как теплопроводные пасты, необходимые для отвода тепла от процессоров и видеокарт в компьютерах и от деталей электротехнических устройств. Теплопроводные пасты содержат в своем составе мелкодисперсные наполнители различного происхождения. При этом теплопроводность нитрида бора значительно выше, чем других наполнителей, использующихся при изготовлении паст.
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https://rostec.ru/news/rt-khimkompozit-sozdal-teploprovodnuyu-pastu-dlya-elektropriborov/

«РТ-Химкомпозит», Ростех
  • Нет аватара
    10.07.1922:37:02

    Здорово! Давно пора отправить на покой «старушку» КПТ-8, и дать под зад зажравшимся товарищам из Zalman, продающих 5-граммовый шприц за 400 рублей.

    #1142760
    • Нет аватара
      10.07.1923:18:59

      КПТ-8 вполне себя нормально чуствует если качественно сделанна. ее теплопроводности для большинства задач вполне хватает заглаза. Единственно что более теплопроводная паста нужна на высоконагруженных камнях типа видеоядер с малой площадью и т. п. А так то главное что бы паста долго не высыхала и свои свойства держала. А вот этим мало какие пасты могут похвастаться — для тестов они все хорошие когда свежие, а что они будут через годик другой вот вопрос.

      Отредактировано: Штехель~23:26 10.07.19
      #1142765
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