«РТ-Химкомпозит» создал теплопроводную пасту для электроприборов

Компания «РТ-Химкомпозит» Госкорпорации Ростех создала на основе нитрида бора уникальный состав диэлектрической теплопроводной пасты для применения в компьютерных и электрических приборах. Новая паста по совокупности параметров теплопроводности, качества использования и цены превосходит большинство аналогов, выпускаемых в России и странах Евросоюза.

Состав и технология производства пасты на основе нитрида бора были разработаны специалистами Уральского научно-исследовательского химического института с опытным заводом, входящего в состав холдинга «РТ-Химкомпозит». С целью изучения спроса опытная партия продукции в настоящее время направлена на реализацию в специализированные магазины компьютерной техники.

«Мы ставили перед собой задачу улучшить качество теплопроводных паст, выпускаемых в России и за рубежом. Результатом этой работы стала наработка опытной партии диэлектрической теплопроводной пасты, созданной на основе нитрида бора. Ее характеристики позволяют конкурировать с самыми известными производителями, — подчеркнул генеральный директор «РТ-Химкомпозита» Кирилл Шубский.

Современный рынок компьютерных и электротехнических устройств не обходится без таких материалов, как теплопроводные пасты, необходимые для отвода тепла от процессоров и видеокарт в компьютерах и от деталей электротехнических устройств. Теплопроводные пасты содержат в своем составе мелкодисперсные наполнители различного происхождения. При этом теплопроводность нитрида бора значительно выше, чем других наполнителей, использующихся при изготовлении паст.