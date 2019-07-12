«Севастопольский Автодор» пополнился новой техникой

В 2019 году для нужд ГБУ «Севастопольский Автодор» запланирована поставка более 50 единицы специализированной дорожной техники. Приобретение новой техники позволит увеличить объемы работ по ремонту дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Будут сформированы дополнительные подразделения для выполнения комплекса работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог. В автопарк учреждения уже поступило 48 единиц спецтехники, среди которых экскаваторы, погрузчики, автогрейдер, бетоносмеситель, грунтовый и комбинированный катки, навесное оборудование: укладчик обочин, мульчер для измельчения древесины, а также комбинированные дорожные машины для всесезонного содержания автодорог.

Тяжелая техника: экскаваторы, в т. ч. полноповоротный, автогрейдер, необходимы для выполнения работ в труднодоступных местах, на виражах, в горной местности, для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и оборудована системой нивелирования, позволяющей подготавливать основание под укладку асфальта.

Кроме того, среди приобретенной спецтехники, которая в скором времени поступит в автопарк ГБУ «Севастопольский Автодор», подметально-вакуумные машины для механизированной очистки проезжей части автодорог.

Всего в течение 2-х лет на баланс предприятия поступит около 80 единиц техники.