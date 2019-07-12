Добавить статью
Новые заводы и цеха

Завод одноразовой посуды открыли в промышленно-логистическом парке Новосибирска

  •  © nso.ru

Производитель пластиковой посуды и упаковки ООО «РоссПак» (Новосибирск) ввел в эксплуатацию первую очередь нового завода в промышленно-Логистическом парке под Новосибирском.

Инвестиции в запуск первой очереди составили 212,2 млн рублей, общую стоимость завода инвестор не называет.

Директор ООО «РоссПак» Игорь Дедюхин уточнил журналистам, что открытие нового производства уже в 2019 году позволит компании увеличить выпуск продукции на 25%, а к октябрю 2020 года — на 30%.

В рамках первой очереди построен производственный корпус площадью 5,2 тыс. кв. метров. Вторая очередь предусматривает строительство складского помещения в 4 тыс. кв. метров.

ООО «РоссПак» работает в регионе около 20 лет, производит контейнеры из полимерных материалов, мелкофасованную брендированную посуду, борт-посуду для авиакомпаний и РЖД, полиэтиленовые пакеты, фольгу и другие товары. У компании есть производство на арендуемых площадях частного индустриального парка «Новосиб». Инвестор планирует частично перенести его на новую площадку.

  •  © nso.ru

  •  © nso.ru

  •  © nso.ru

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?sec=1671&id=1046310&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Новосибирская область, малый и средний бизнес
  • Нет аватара
    12.07.1912:47:47

    Дело идет к запрету этой самой одноразовой полимерной посуды… Из-за сложностей с утилизацией. Интересно, они просчитали подобный риск…

    #1143111
    • Нет аватара
      12.07.1913:56:04

      Вряд ли. Тренд на подобный запрет появился совсем недавно. Да и не могут по идее запретить всю пластиковую посуду. Одно дело одноразовые пакеты (к-ыми реально все загажено) другое дело посуду для авиакомпаний, где каждый грамм веса на счету

      #1143123
      • Нет аватара
        12.07.1917:25:15

        А в чем проблема использовать быстроразлагающийся картон? Пассажиров в самолете не одними борщами потчуют, вполне можно картонками обойтись.

        #1143182
        • Нет аватара
          12.07.1918:31:57

          Вопрос не ко мне. Предоставьте АК возможность самостоятельно посчитать стоимость перехода на «картонку» (мы же с Вами понимаем что эта стоимость уйдет в тариф). Кстати, мне лично было бы не совсем комфортно принимать пищу из переработанного вторсырья, но это уже субъективно. Кстати, а как поведет себя переработанный картон

          в печке? Если Вы летали то обращали внимание что обеды в самолях разогревают достаточно сильно

          #1143191
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,
Яндекс.Метрика