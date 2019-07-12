Завод одноразовой посуды открыли в промышленно-логистическом парке Новосибирска

Производитель пластиковой посуды и упаковки ООО «РоссПак» (Новосибирск) ввел в эксплуатацию первую очередь нового завода в промышленно-Логистическом парке под Новосибирском.

Инвестиции в запуск первой очереди составили 212,2 млн рублей, общую стоимость завода инвестор не называет.

Директор ООО «РоссПак» Игорь Дедюхин уточнил журналистам, что открытие нового производства уже в 2019 году позволит компании увеличить выпуск продукции на 25%, а к октябрю 2020 года — на 30%.

В рамках первой очереди построен производственный корпус площадью 5,2 тыс. кв. метров. Вторая очередь предусматривает строительство складского помещения в 4 тыс. кв. метров.

ООО «РоссПак» работает в регионе около 20 лет, производит контейнеры из полимерных материалов, мелкофасованную брендированную посуду, борт-посуду для авиакомпаний и РЖД, полиэтиленовые пакеты, фольгу и другие товары. У компании есть производство на арендуемых площадях частного индустриального парка «Новосиб». Инвестор планирует частично перенести его на новую площадку.