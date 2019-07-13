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Новые и модернизированные предприятия агропрома

Новый молочный комплекс открыт в Приморье

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Молочное хозяйство на 220 голов ввел в работу резидент свободного порта Владивосток, компания «Сельское», в Ольгинском районе Приморского края. Предприятие создано по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». В настоящее время вложения в проект составляют 12 млн рублей, на ферме заняты 37 работников. Животноводческое хозяйство насчитывает 220 коров черно-пестрой породы. Прием и первичная обработка сырого молока производится на созданном резидентом молокозаводе. Применение современного технологического оборудования позволяет производить продукт высокого качества — натуральное молоко без добавок. Целевым ориентиром производства является получение молока высшего и первого сорта с содержанием жира не ниже 3,4%.

еще один молочный родничок забил в Приморье, молодцы земляки !!

открыт закрытый порт Владивосток (с)
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https://www.advis.ru/php/print_news.php?id=1CB2431C-E193-624E-B202-A64FBFE9A70E

производство молока, Приморский край, животноводство, малый и средний бизнес
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