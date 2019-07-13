Новый молочный комплекс открыт в Приморье

Молочное хозяйство на 220 голов ввел в работу резидент свободного порта Владивосток, компания «Сельское», в Ольгинском районе Приморского края. Предприятие создано по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». В настоящее время вложения в проект составляют 12 млн рублей, на ферме заняты 37 работников. Животноводческое хозяйство насчитывает 220 коров черно-пестрой породы. Прием и первичная обработка сырого молока производится на созданном резидентом молокозаводе. Применение современного технологического оборудования позволяет производить продукт высокого качества — натуральное молоко без добавок. Целевым ориентиром производства является получение молока высшего и первого сорта с содержанием жира не ниже 3,4%.

еще один молочный родничок забил в Приморье, молодцы земляки !!

открыт закрытый порт Владивосток (с)