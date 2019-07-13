Состоялся успешный запуск космической обсерватории"Спектр-РГ"

Сегодня в 17:32 по московскому времени состоялось отделение космического аппарата «Спектр-РГ» от разгонного блока и орбитальная обсерватория начала свой 100 дневный перелёт в окрестность либрационной точки L2 системы Солнце-Земля, где она будет исследовать Вселенную в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения. Вывод обсерватории на орбиту был произведен при помощи ракеты-носителя «Протон» с космодрома Байконур.

В течение перелёта в окрестность точки L2 запланированы следующие операции: проверка служебных систем, юстировка, калибровка и тестирование телескопов, пробные астрофизические наблюдения.

Планируется, что миссия продлится шесть с половиной лет. Первые три месяца уйдут на выход на целевую орбиту, проверку и настройку приборов, а также пробные наблюдения. Следующие четыре года будут посвящены полному обзору неба в диапазоне энергий фотонов 0,3-11 килоэлектронвольт.

Поскольку на один такой обзор требуется полгода, за это время аппарат создаст карту Вселенной в рентгеновском диапазоне восемь раз. Во-первых, это поможет повысить точность наблюдений и избежать ошибок. Во-вторых, позволит заметить всевозможные вспышки (например, взрывы сверхновых).

Карты «Спектра-РГ» будут отличаться высокой детальностью (угловым разрешением). А высокая чувствительность приборов позволит нанести на них даже тусклые объекты.

Планируется, что миссия нанесёт на карту фактически все крупные скопления галактик в наблюдаемой Вселенной (их должно быть порядка ста тысяч). Кроме того, астрономы прогнозируют открытие трёх миллионов сверхмассивных чёрных дыр в центрах галактик.

В поле зрения космической обсерватории также должны попасть сотни тысяч звёзд с активными коронами и белых карликов, поглощающих падающее на них вещество. Телескопы «Спектра-РГ» помогут найти десятки тысяч галактик с активным звездообразованием. Кроме этого, российский аппарат позволит изучить нейтронные звёзды.

Пока даже трудно прогнозировать, к каким открытиям приведёт столь богатый наблюдательный материал. Не исключено также, что астрономы обнаружат и объекты неизвестной природы.

После этого следующие два с половиной года «Спектр-РГ» будет выборочно наблюдать самые интересные небесные тела по заявкам научного сообщества. Эти наблюдения будут вестись в диапазоне до 30 килоэлектронвольт.

Аббревиатура РГ в названии аппарата означает «рентген-гамма». Несмотря на это, обсерватория несёт только рентгеновские инструменты (хотя ей может посчастливиться зарегистрировать рентгеновское излучение гамма-всплесков).



подготовка к пуску ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03» и российской обсерваторией «Спектр-РГ»

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Как сообщается на сайте «Роскосмоса», на борту аппарата расположены два рентгеновских телескопа. Это российский ART-XC и немецкий eROSITA. Диапазоны энергий, в которых эти инструменты будут наблюдать небо, перекрываются. Это облегчает их настройку и калибровку и придаёт данным дополнительную надёжность.

ART-XC регистрирует кванты с энергией от 5 до 30 килоэлектронвольт. Он имеет угловое разрешение в 45 угловых секунд. Это лучше, чем у человеческого глаза (1-2 угловые минуты). Таких цифр от рентгеновского телескопа добиться совсем не просто.

Поле зрения инструмента составляет 0,3 квадратного градуса (для сравнения: Луна на земном небе занимает примерно 0,75 квадратного градуса). По мере составления карты небесной сферы он будет «переводить взгляд» с одной точки на другую. Зеркала телескопа изготовлены из кобальта и никеля и покрыты иридием.

Схема головного блока миссии Спектр-РГ.

eROSITA принимает фотоны с энергией 0,5-11 килоэлектронвольт. Это означает, что карта всего неба впервые будет составлена в этом диапазоне. К тому же инструмент имеет беспрецедентное угловое разрешение в 18 угловых секунд и широкое поле зрения в 0,81 квадратного градуса. Его зеркала изготовлены из никеля и покрыты золотом.

«Спектр-РГ» стал вторым в линейке российских космических обсерваторий серии «Спектр» после «Спектра-Р», более известного как «Радиоастрон».