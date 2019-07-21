Пилотируемый корабль «Союз МС-13» успешно пристыковался к МКС
Российская ракета-носитель среднего класса «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-13» взлетела с 1-й стартовой площадки космодрома («Гагаринский старт») в 19:28 мск. К Международной космической станции (МКС) отправились космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, а также астронавты Эндрю Морган (NASA) и Лука Пармитано (Европейское космическое агентство).
Примерно через девять минут после запуска «Союз МС-13» отделился от третьей ступени носителя. Корабль летел к станции по шестичасовой схеме, то есть сделал четыре витка вокруг Земли.
Стыковка корабля с МКС состоялась 21 июля в 01:47 мск.
Новые члены длительной экспедиции на МКС будут работать на станции 201 сутки. Однако американский представитель задержится дольше, поскольку его место в корабле при возвращении на Землю займет астронавт NASA Кристина Кук. Длительность ее пребывания на МКС увеличена из-за полета первого астронавта Объединенных Арабских Эмиратов Хазаи аль-Мансури. За время работы на орбите экипаж проведет почти 50 экспериментов по программе научно-прикладныхисследований, пять из них будут выполняться в автоматическом режиме без участия экипажа.
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21.07.1909:22:26