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Новые заводы и цеха

В Пензенской области открыт завод по производству поролона

  •  © pnzreg.ru

22 июля в Кузнецке Пензенской области состоялось открытие крупнейшего в России и Европе завода по производству поролона.

В роли инвестора выступила компания «ФомЛайн» — ведущий российский производитель эластичного пенополиуретана на постсоветском пространстве и странах Восточной Европы. На своих заводах (10 предприятий) компания ежегодно производит свыше 85 тыс. тонн востребованного мебельной и автомобильной отраслями поролона.

Пока на кузнецкой площадке будет производится более 30 тыс. тонн поролона в год, что значительно укрепит позиции компании на рынке.

Инвестиции в проект превысили 1,7 млрд рублей. Часть средств на реализацию проекта предоставил Фонд развития промышленности (ФРП).

На заводе создано 109 рабочих мест, что для города имеет большое значение.

  •  © pnzreg.ru

  •  © gorodkuzneck.ru

Открытие завода лишь первый этап в планах компании. За полтора года на свободных площадях Кузнецкого технопарка, где располагается производство поролона, будет запущен цех по выпуску готовых изделий — матрасов. Предполагается, что здесь ежегодно будет производиться около 600 тысяч мягких изделий. На этом производстве будет трудоустроено еще 120 кузнечан. Это ещё 1,5 млрд рублей инвестиций.

  •  © penza-post.ru

  •  © penza-post.ru

  •  © penzaobzor.ru

  •  © penza-post.ru

  •  © penza-post.ru

  •  © penza-post.ru

  •  © penza-post.ru

  •  © penza-post.ru

http://pnzreg.ru/news/promyshlennost/172912/

производство стройматериалов , Пензенская область
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