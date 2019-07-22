В Пензенской области открыт завод по производству поролона

22 июля в Кузнецке Пензенской области состоялось открытие крупнейшего в России и Европе завода по производству поролона.

В роли инвестора выступила компания «ФомЛайн» — ведущий российский производитель эластичного пенополиуретана на постсоветском пространстве и странах Восточной Европы. На своих заводах (10 предприятий) компания ежегодно производит свыше 85 тыс. тонн востребованного мебельной и автомобильной отраслями поролона.

Пока на кузнецкой площадке будет производится более 30 тыс. тонн поролона в год, что значительно укрепит позиции компании на рынке.

Инвестиции в проект превысили 1,7 млрд рублей. Часть средств на реализацию проекта предоставил Фонд развития промышленности (ФРП).

На заводе создано 109 рабочих мест, что для города имеет большое значение.

Открытие завода лишь первый этап в планах компании. За полтора года на свободных площадях Кузнецкого технопарка, где располагается производство поролона, будет запущен цех по выпуску готовых изделий — матрасов. Предполагается, что здесь ежегодно будет производиться около 600 тысяч мягких изделий. На этом производстве будет трудоустроено еще 120 кузнечан. Это ещё 1,5 млрд рублей инвестиций.