«Газпром нефть» запустила производство белых масел для фармацевтики и косметики

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«Газпром нефть» наладила промышленное производство белых масел, полностью локализовав его на базе отечественного сырья. Эти смазочные материалы обладают высокой степенью очистки, не имеют цвета и запаха, а также абсолютно нейтральны с химической и биологической точки зрения.

Благодаря этим свойствам они востребованы в пищевой и текстильной промышленности, фармацевтике, медицине, а также в производстве косметики и парфюмерии. Ранее большая часть аналогичной продукции на российском рынке изготавливалась из импортного сырья.

Производство ведётся на Омском заводе смазочных материалов по технологии «Газпром нефти». В процессе переработки нефтяное сырьё проходит многоступенчатую очистку, в ходе которой удаляются вредные примеси и смолистые соединения. Финальная стадия предусматривает полное исключение ароматических углеводородов, что делает готовую продукцию полностью безопасной для применения. Контроль качества осуществляется на каждом этапе производства.

По итогам опытно-промышленных испытаний белые масла компании получили сертификаты Евразийского реестра пищевых смазочных материалов и ГОСТ. Первые партии уже поступили на предприятия, работающие в сфере лёгкой и пищевой промышленности.

Генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец отметил, что «длительное время на внутреннем рынке были представлены преимущественно иностранные белые масла». Вместе с тем, учитывая широкий круг сфер применения белых масел, локализация полного цикла выпуска такой продукции в Омске — важный проект укрепления технологического суверенитета многих отраслей отечественной экономики.

«Производственные мощности „Газпром нефти“ позволят до конца 2025 года обеспечить более 30% потребности российского рынка белых масел», — заявил Анатолий Скоромец.

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