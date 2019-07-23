В индустриальном парке «Марьино» в Петербурге заложен новый завод Sarstedt

В индустриальном парке «Марьино» прошла торжественная церемония закладки первого камня в строительство завода Sarstedt («Сарштедт»).

В 2018 году было подписано соглашение, и вот буквально на наших глазах возводится уникальное предприятие. Наши немецкие партнеры очень надежные, хотя их не всегда просто уговорить. Зато, когда договорились, можно быть уверенным на 100%, что они свое слово сдержат и работы будут выполнены на самом высоком уровне.

В Петербурге работает более 500 компаний с немецким капиталом. В прошлом году товарооборот вырос на 15%.

Проект реализуется в ходе исполнения соглашения о совместной деятельности между правительством Санкт-Петербурга, банком ВТБ и компанией Sarstedt.

Напомним, меморандум о совместной деятельности между правительством Северной столицы, ВТБ и компанией Sarstedt был заключен в 2018 году на Петербургском международном экономическом форуме. Компания приобрела в индустриальном парке «Марьино» земельный участок площадью 4 гектара. В июне текущего года инвестор получил разрешение на строительство завода медицинской техники. Основную долю производства нового предприятия составят системы для сбора крови, которые будут поставляться в медицинские учреждения на территории Петербурга и другие регионы РФ. На заводе планируют создать 50 высокопроизводительных рабочих мест. Объем инвестиций в проект со стороны Sarstedt составил 1,5 миллиарда рублей.

Индустриальный парк «Марьино» — промышленная зона с централизованным управлением для размещения современных предприятий. Расположен на территории в 130 гектаров в Петродворцовом районе Петербурга. Проект реализуется при поддержке правительства Санкт-Петербурга и банка ВТБ. В парке уже действует несколько высокотехнологичных предприятий.