С космической обсерватории «Спектр-РГ» получили первые научные данные

Российский телескоп на космической астрофизической обсерватории «Спектр-РГ», выведенной на орбиту в июле, провел первые наблюдения в рентгеновском диапазоне, сообщил Институт космических исследований РАН.

Обсерватория «Спектр-РГ» была выведена на околоземную орбиту ракетой-носителем «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 с космодрома Байконур 13 июля и в настоящее время летит в рабочую точку Лагранжа L2 (специальная точка пространства, в которой уравновешивается гравитационное влияние Солнца и Земли), находящуюся в 1,5 миллиона километрах от Земли.

«Двадцать четвертого июля в ходе сеанса связи с космическим телескопом „Спектр-РГ“ был включен детектор URD28 одной из зеркальных систем телескопа ART-XC… На данный момент это первое измерение фона рентгеновским детектором на удалении около миллиона километров от Земли!», — говорится в сообщении на сайте института.

Ранее Роскосмос сообщил, что «Спектр-РГ» прибудет в рабочую точку примерно 20 октября и начнет обзор небесной сферы 3 ноября.

После прилета в рабочую точку за четыре года обсерватория сделает восемь полных обзоров небесной сферы. Еще 2,5 года будут посвящены точечным наблюдениям объектов Вселенной по заявкам мирового научного сообщества.

Космическая обсерватория «Спектр-Рентген-Гамма» («Спектр-РГ») — международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне. С ее помощью планируется получить «карту» видимой Вселенной, где будут отмечены все достаточно крупные скопления галактик.

Обсерватория «Спектр-РГ», построенная в НПО Лавочкина, включает два телескопа: eROSITA, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове.