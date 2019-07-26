В Подмосковье открылся завод по производству упаковки для пищевых продуктов

26 июля на территории индустриального парка «Котово» в городском округе Наро-Фоминск Московской области открылся новый завод по производству экологически безопасной упаковки для пищевых продуктов испанской компании Coexpan.

Предприятие было возведено на площади 4 гектара и на сегодняшний день там работает 57 сотрудников.

Инвестиции в проект составили около 850 млн рублей.

На первом этапе производство будет выпускать полимерную ленту для упаковки и хранения молочных продуктов, десертов, мороженого и других изделий.

В настоящее время на заводе ведутся работы по монтажу и наладке второй технологической линии. Компания намерена расширять производство и увеличить количество рабочих мест до 120 человек.

В группу компаний входят 13 фабрик, расположенных в 50 странах Европы, Центральной и Южной Америки. В общей сложности на них работают более 1 тыс человек. Продукция Coexpan экспортируется по всему миру, ей пользуются компании-лидеры в секторе молочной промышленности — Danone, Campina, Müller, Nestle, Parmalat, Yoplait.

«Мы существуем в России на протяжении 12 лет, в последние годы мы решили создать и расширить наше предприятие, которое находилось бы ближе к Москве и обслуживало московский регион. Я очень благодарен всем, кто здесь собрался, я очень рад за нас. Около четырех недель назад мы открыли новое производство в Мадриде по выпуску экологически чистой продукции, такие технологии мы реализуем и здесь. Это наше вложение в процесс вторичного использования продуктов», — заявил Андрес Лантеро, президент группы Lantero.