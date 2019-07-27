Модуль технического сопровождения и обслуживания

Новые модули технического сопровождения и обслуживания (МТСО) производства РПМ нруппы поступают в состав специальных поездов РЖД, прокладывающих новые пути на территории Московской оласти.



МТСО

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Модуль оборудуется:

— пятью четырехместными купе,

— кают-компанией,

— кухней,

— туалетным комплексом замкнутого типа,

— мастерской,

— раздевалкой с одежными и сушильными шкафами,

— стиральной машиной, холодильником,

— душевой кабиной,

— двумя дизель-генераторными установками,

— системами кондиционирования и отопления.

Есть исполнение модуля для сопровождения составов хоппер-дозаторных вагонов оснащаемое компрессором, обеспечивающим работу до 50 хоппер-дозаторов.

Недавно, ПРМЗ «Ремпутьмаш» получил заказ на изготовление до конца года 43 таких модулей.