Модуль технического сопровождения и обслуживания
Новые модули технического сопровождения и обслуживания (МТСО) производства РПМ нруппы поступают в состав специальных поездов РЖД, прокладывающих новые пути на территории Московской оласти.
Модуль оборудуется:
— пятью четырехместными купе,
— кают-компанией,
— кухней,
— туалетным комплексом замкнутого типа,
— мастерской,
— раздевалкой с одежными и сушильными шкафами,
— стиральной машиной, холодильником,
— душевой кабиной,
— двумя дизель-генераторными установками,
— системами кондиционирования и отопления.
Есть исполнение модуля для сопровождения составов хоппер-дозаторных вагонов оснащаемое компрессором, обеспечивающим работу до 50 хоппер-дозаторов.
Недавно, ПРМЗ «Ремпутьмаш» получил заказ на изготовление до конца года 43 таких модулей.
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