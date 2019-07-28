Новый социально-производственный комплекс для машинистов открыло ОАО «РЖД» на станции Междуреченск
Оборотное эксплуатационное депо Междуреченск обслуживает направление от Междуреченска до Абакана протяженностью 322 км. Это один из самых грузонапряженных участков на Южном ходу КрасЖД. В новом социально-производственном комплексе есть всё для комфортной работы локомотивных бригад, их отдыха и подготовки к поездкам.
Участок Междуреченск-Тайшет является его важным звеном. Если сейчас по нему пропускается до 30 пар грузовых поездов ежесуточно, то уже к 2023 году с учётом развития региональной промышленности он будет принимать 47 пар поездов. Открытие нового комплекса — это уже работа на перспективу. С учётом роста грузоперевозок ОАО «РЖД» обновляет и парк локомотивов. В 2019 году Красноярская магистраль получит 76 новых мощных грузовых электровозов «Ермак».
Общая площадь здания — более 6 тыс. кв. м. Здесь находятся учебные и технические классы, оборудованные интерактивными стендами и компьютерными тренажерами, цех по расшифровке скоростемерных лент, кабинеты для проведения предрейсовых осмотров, просторная столовая и Дом отдыха локомотивных бригад.
Также в нём расположено 28 двухместных номеров гостиничного типа с новой мебелью и душевыми кабинами, специальная физкультурно-оздоровительная зона.
Услугами нового Дома отдыха будут пользоваться локомотивные бригады Красноярской и Западно-Сибирской железных дорог.
Как сообщает служба корпоративных коммуникаций КрасЖД, за 5 лет объёмы грузоперевозок на Южном ходу КрасЖД Междуреченск-Тайшет увеличились на 50%. На 30% возросло количество грузовых поездов, проведённых на участке Междуреченск-Абакан.
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