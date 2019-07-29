Школьники из России взяли четыре золотые медали на олимпиаде по химии в Париже

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Российские школьники победили на 51-й Международной олимпиаде по химии, которая прошла в Париже. Всего российская команда взяла четыре золотые медали, сообщила в понедельник пресс-служба Московского госуниверситета им. Ломоносова (МГУ).

«Среди победителей четыре одиннадцатиклассника из Москвы и Вологды: Михаил Матвеев (Вологодский многопрофильный лицей), Никита Чернов (школа № 1568, Москва), Алексей Шишкин (школа № 1568, Москва), Даниил Бардонов (школа № 179, Москва). Всего в олимпиаде участвуют школьники из более чем 80 стран», — говорится в сообщении.

Команду из России готовили преподаватели химического факультета МГУ. Теоретический тур представлял собой девять задач, около 100 вопросов, больше 60 страниц текста. Основными темами олимпиады были квантовая химия, электролиз и фотолиз воды, равновесия с хлоридом серебра, наномашины, синтез лекарственного препарата и другие. Кроме того, были три задачи с экспериментами.

Ректора МГУ Виктор Садовничий сообщил, что вуз будет рад принять школьников в своих стенах.

По словам декана химического факультета МГУ члена-корреспондента РАН Степана Калмыко, университет вовлечен в олимпиадное движение. «Наши преподаватели работают с командами многих регионов, в том числе тренируют команду Москвы и России, участвуют в составлении олимпиадных задач, ведут множество профильных кружков», — приводятся в сообщении слова Калмыко.

В 2018 году команда России завоевала две золотые и две серебряные медали.