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Образование

Школьники из России взяли четыре золотые медали на олимпиаде по химии в Париже

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МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Российские школьники победили на 51-й Международной олимпиаде по химии, которая прошла в Париже. Всего российская команда взяла четыре золотые медали, сообщила в понедельник пресс-служба Московского госуниверситета им. Ломоносова (МГУ).

«Среди победителей четыре одиннадцатиклассника из Москвы и Вологды: Михаил Матвеев (Вологодский многопрофильный лицей), Никита Чернов (школа № 1568, Москва), Алексей Шишкин (школа № 1568, Москва), Даниил Бардонов (школа № 179, Москва). Всего в олимпиаде участвуют школьники из более чем 80 стран», — говорится в сообщении.

Команду из России готовили преподаватели химического факультета МГУ. Теоретический тур представлял собой девять задач, около 100 вопросов, больше 60 страниц текста. Основными темами олимпиады были квантовая химия, электролиз и фотолиз воды, равновесия с хлоридом серебра, наномашины, синтез лекарственного препарата и другие. Кроме того, были три задачи с экспериментами.

Ректора МГУ Виктор Садовничий сообщил, что вуз будет рад принять школьников в своих стенах.

По словам декана химического факультета МГУ члена-корреспондента РАН Степана Калмыко, университет вовлечен в олимпиадное движение. «Наши преподаватели работают с командами многих регионов, в том числе тренируют команду Москвы и России, участвуют в составлении олимпиадных задач, ведут множество профильных кружков», — приводятся в сообщении слова Калмыко.

В 2018 году команда России завоевала две золотые и две серебряные медали.
https://tass.ru/obschestvo/6713481

Олимпиада по химии, МГУ, РАН
  • Нет аватара
    29.07.1923:32:46

    Олимпиадное движение надо развивать,поздравляю!       

    Отредактировано: termometrix~23:32 29.07.19
    #1146793
  • Clausson
    30.07.1900:49:29

    Насколько я понимаю тему эти олимпиадники борются не друг с другом, а с заданиями и Золото получает тот кто справится со всеми заданиями за отведенное время.

    И то что в команде аж четыре золота — это просто замечательно.

    ЗЫ: А чуваку на фото неплохо бы объяснить последовательность цветов на флаге России. Понимаю, мелочь, но на это все же стоит обращать внимание, раз уж они представляют не только себя лично, но и свою страну на международном уровне.

    Вот австрийцам и японцам в этом отношении меньше головной боли    

    ЗЗЫ Интересно, а эта Мудита Гойяль на фото такая маленькая или в кресле?

    Отредактировано: Clausson~00:55 30.07.19
    #1146804
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