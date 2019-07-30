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Транспорт и логистика

Кран «Витязь» повышенной мощности заработал в порту Усть-Луга

  •  © www.korabel.ru

В Универсальном перегрузочном комплексе ввели в работу новый кран «Витязь» производства ЗАО «СММ» (г. Санкт-Петербург). Кран имеет грузоподъемность до 63 тонн. В первую смену он перегрузил 4,9 тыс. тонн энергетического угля. Об этом сообщает пресс-служба терминала.

«Витязь» — самый мощный и технологичный из кранов УПК. Его техническая производительность в грейферном режиме при перевалке энергетического угля составляет до 1 000 тонн в час. При этом он экономичен за счет системы рекуперации электроэнергии, которая перераспределяет её на другие механизмы или возвращает в электросеть.

На оборудовании будет работать сформированный постоянный экипаж из 16 крановщиков. «Система безопасности работает отлично. Многочисленные видеокамеры позволяют видеть слепые зоны, датчики приближения к препятствиям помогают в большей степени сконцентрироваться на перегрузке, — отметил докер-механизатор с 5-летним стажем Андрей Зарницкий.

  •  © upk-terminal.ru
https://www.korabel.ru/news/comment...sti_zarabotal_v_portu_ust-luga.html

порт усть-луга, кран витязь
  • Антон Никитин
    30.07.1915:23:21

    Читал, что на западном направлении ожидается сокращение объёмов перевалки угля в связи с планируемым снижением его потребления в Германии и некоторых других странах Европы.

    https://vz.ru/e.../18/988151.html

    https://vz.ru/n.../18/988042.html

    По этой же причине активизировались работы по подготовке соответствующих мощностей на восточном направлении.

    http://www.sdel...u/blogs/121737/

    Новый современный кран, тем более в Усть-Луге, это, безусловно, большая радость, порт должен развиваться. Однако его ввод именно на участке по перевалке угля для меня лично несколько неожиданен. Портовому начальству, конечно, виднее. Хотелось бы понимать перспективы спроса на уголь в среднесрочной перспективе. Вероятно, спрос ожидается стабильный, раз вводят новое оборудование по перевалке.

    #1146936
  • Нет аватара
    30.07.1919:20:14

    Отличная новость!!!

    Больше всего понравилось «Новый кран «Витязь» производства ЗАО «СММ» (г. Санкт-Петербург). Кран имеет грузоподъемность до 63 тонн."

    Сделали, привезли и запустили в работу!!!

    Единственно написали бы для справки его технические параметры — его вес, вылет и высоту стрелы. Ну и параметры навесного ковша, которым перегружали уголь. И кто ковш сделал тоже интересно.

    Ну побольше бы подробностей — двигатели чьи, какая система управления. И т.д. и т. д.

    По работе — это получается, что за один раз он вагон угля перемещает?

    #1146988
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