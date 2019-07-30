Кран «Витязь» повышенной мощности заработал в порту Усть-Луга

В Универсальном перегрузочном комплексе ввели в работу новый кран «Витязь» производства ЗАО «СММ» (г. Санкт-Петербург). Кран имеет грузоподъемность до 63 тонн. В первую смену он перегрузил 4,9 тыс. тонн энергетического угля. Об этом сообщает пресс-служба терминала.

«Витязь» — самый мощный и технологичный из кранов УПК. Его техническая производительность в грейферном режиме при перевалке энергетического угля составляет до 1 000 тонн в час. При этом он экономичен за счет системы рекуперации электроэнергии, которая перераспределяет её на другие механизмы или возвращает в электросеть.

На оборудовании будет работать сформированный постоянный экипаж из 16 крановщиков. «Система безопасности работает отлично. Многочисленные видеокамеры позволяют видеть слепые зоны, датчики приближения к препятствиям помогают в большей степени сконцентрироваться на перегрузке, — отметил докер-механизатор с 5-летним стажем Андрей Зарницкий.