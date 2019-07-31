«Кузбассразрезуголь» поддерживает отечественного производителя

В филиале «Талдинский угольный разрез» АО «УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) введен в эксплуатацию самый мощный серийный российский бульдозер ЧЕТРА Т40. Новая 70-тонная машина, произведенная на Чебоксарском заводе «Промтрактор», будет задействована на горных работах на Таёжном поле разреза.

ЧЕТРА Т40 — современный высокопроизводительный бульдозер, оснащенный мощным и экономичным дизельным двигателем и отвалом большой емкости. Применяемая в Т40 кареточная ходовая система обеспечивает тяговые характеристики, удовлетворяющие требованиям УК «Кузбассразрезуголь» Машина может работать в самых сложных климатических и горно-геологических условиях. Гидромеханическая трансмиссия бульдозера позволяет наиболее полно использовать мощность двигателя и разрабатывать даже мерзлые и скальные грунты. При этом, несмотря на габариты, ЧЕТРА Т40 легок в управлении. Модульная конструкция всех узлов и систем (ходовой, трансмиссии, рабочего оборудования, кабины и систем управления) гарантирует простоту технического обслуживания машины. Для улучшения условий труда в кабине установлены кондиционер и система обогрева, выполнена вибро- и шумоизоляция. Для повышения уровня промышленной безопасности, которой УК «Кузбассразрезуголь» уделяет большое внимание, бульдозер оснащен современным светодиодным освещением и системой кругового видеообзора.

«Реализуя свою стратегическую программу по технической модернизации, Компания ориентируется на самые современные образцы оборудования, в том числе отечественного производства. Они выигрывают у зарубежных аналогов в соотношении «цена-качество», не уступая им в надежности и производительности. Кроме того, в регионе организована мощная сервисная поддержка поступающей техники, — комментирует начальник энергомеханического департамента АО «УК «Кузбассразрезуголь» Игорь Кирилов.

В ближайшее время Компания планирует приобрести еще два бульдозера ЧЕТРА Т40. Один поступит также на Талдинский угольный разрез, другой получит Краснобродский угольный разрез.