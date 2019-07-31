Производственно-эксплуатационное управление АО «Транснефть — Дружба» приступило к выпуску блочно-модульных котельных.

Энергоэффективная котельная мощностью от 2 МВт до 6МВт — опытно-конструкторская разработка ООО «НИИ Транснефть». Она предназначена для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения производственных, бытовых и административных помещений. Отличительной особенностью котельной является высокий КПД работающих на нефти котлов с экономайзерами, который превышает 94%. Кроме того, проведенные расчеты на прочность обеспечивают возможность эксплуатации данных котельных в сейсмоопасных регионах при землетрясениях до 9 баллов по шкале интенсивности.

Работа котельной автоматизирована и не требует постоянного присутствия оператора. Применяемая система автоматики разработана центром промышленной автоматизации АО «Транснефть — Верхняя Волга».

Блочно-модульный принцип построения позволяет сократить время монтажа котельной на объекте строительства, а габаритные размеры — транспортировать автомобильным и железнодорожным транспортом.

В настоящее время в производстве находятся два комплекта оборудования блочно-модульных котельных на жидком топливе мощностью 4 МВт и один комплект — на комбинированном топливе мощностью 5МВт.