В Белгороде открылся новый детский сад
В микрорайоне Крейда областного центра 1 августа открыли новый детский сад «Щелкунчик», в котором получать дошкольное образование могут 150 детей.
В здании площадью 2 891 м² созданы семь групп, в том числе для детей раннего возраста. Предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, сенсорная комната, спортивная площадка с искусственным покрытием. Безопасность должна обеспечить система видеонаблюдения.
В ближайшее время в Белгороде состоится открытие нового здания детского сада № 27 на 150 мест.
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