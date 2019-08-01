В Белгороде открылся новый детский сад

В микрорайоне Крейда областного центра 1 августа открыли новый детский сад «Щелкунчик», в котором получать дошкольное образование могут 150 детей.

В здании площадью 2 891 м² созданы семь групп, в том числе для детей раннего возраста. Предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, сенсорная комната, спортивная площадка с искусственным покрытием. Безопасность должна обеспечить система видеонаблюдения.

В ближайшее время в Белгороде состоится открытие нового здания детского сада № 27 на 150 мест.