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Gelio Образование

НГУ — Новосибирский государственный университет

© img.geliophoto.com

Учебные и жилые корпуса НГУ расположены в Новосибирском Академгородке — прямо среди соснового леса по соседству с десятками институтов институтов Сибирского отделения РАН. Отсюда 20 км до центра Новосибирска и около 2 км до Обского моря.

Университет открылся в 1959 году и начинал работать в здании обычной местной школы. Сейчас здесь обучается более 8,5 тысяч студентов, а за годы работы дипломы НГУ получили свыше 50 тысяч человек. Значительная часть преподавателей — действующие учёные Новосибирского научного центра. Двое бывших студентов НГУ вошли в список Forbes как самые богатые бизнесмены страны, а одна из выпускниц даже получила Нобелевскую премию в составе международной группы экспертов. Особенно эффектно этот симбиоз науки, современной архитектуры и природы выглядит с высоты.

1. Сибирь в конце 1950-х годов уже давала стране до 75% угля, здесь располагалось 80% ресурсов гидроэнергетики — региону нужна была фундаментальная наука и много новых кадров. Так было принято решение об образовании нового университета в Новосибирске. Лекции начались в сентябре 1959 года, на первый курс тогда поступило 310 студентов.

© img.geliophoto.com

2. Университет быстро разрастался. За первые 9 лет — почти 2000 выпускников, 6 факультетов, 270 преподавателей и 46 кафедр. Через 20 лет после открытия вуза уже более двух тысяч его выпускников работали в Сибирском отделении Академии наук СССР. НГУ стал уникальным вузом — он тесно взаимодействует сразу с несколькими десятками НИИ, которые находятся в том же Академгородке. Фактически произошло слияние университета с научными институтами, большая часть преподавателей НГУ — учёные Сибирского отделения Российской академии наук.

© img.geliophoto.com

3. Первые лекции проводились в здании местной школы, занятия переводили в аудитории по мере строительства корпусов. Новые здания появляются до сих пор — кампус учебно-научным и научно-исследовательским центрами, корпус поточных аудиторий, корпуса специализированного учебно-научного центра (СУНЦ).

© img.geliophoto.com

4. Новый главный корпус НГУ построили в 2015 году. До этого главным корпусом было соседнее здание 1963 года постройки.

© img.geliophoto.com

5. Стеклянный купол нового кампуса НГУ стал главной архитектурной доминантой университета и самой высокой точкой Академгородка.

© img.geliophoto.com

6. С высоты хорошо видна нестандартная геометрия здания — замкнутый многоугольник из центральной башни и учебных блоков. Внутри обустроили изолированный двор с кедровым парком. В главном корпусе расположено 110 аудиторий, включая две поточные на 325 мест.

© img.geliophoto.com

7. Под стеклянными сводами купола на высоте 63 метров находится смотровая площадка. Отсюда открывается лучший панорамный вид на корпуса НГУ и университеты Академгородка в окружении сибирских лесов.

© img.geliophoto.com

8. На переднем плане — учебный корпус и досуговый центр СУНЦ НГУ. Это специализированная физико-математическая школа, в которую можно поступить после 7-го, 8-го, 9-го и 10-го класса обычной школы и закончить этап среднего образования здесь.

© img.geliophoto.com

9. Концепция благоустройства создавалась при участии специалистов Центрального сибирского ботанического сада СО РАН. Пространство спроектировали так, чтобы максимально сохранить здоровые деревья и подчеркнуть единение с природой.

© img.geliophoto.com

10. Скверы НГУ открыты для всех жителей и гостей Новосибирского Академгородка.

© img.geliophoto.com

11. Сверху видна необычная крестообразная планировка шестиэтажных кирпичных зданий — корпуса связаны друг с другом переходами.

© img.geliophoto.com

12. В парке есть летняя сцена с трибунами — здесь можно проводить лекции, музыкальные вечера и театральные выступления.

© img.geliophoto.com

13. Более четверти площади Академгородка занимают сосновый бор и смешанный лес. При строительстве новых зданий деревья стараются сохранить, поэтому корпуса буквально утопают в зелени.

© img.geliophoto.com

14. В скверах между корпусами — небольшие площадки со скамейками, деревянными настилами и шезлонгами.

© img.geliophoto.com

15. НГУ — редкий пример архитектуры, которая сочетается с природой. Ещё при проектировании Академгородка в конце 1950-х академик Лаврентьев настоял на сохранении лесного массива — с тех пор концепция сохраняется, и деревья плотно окружают здания.

© img.geliophoto.com

16. В корпусе поточных аудиторий есть залы на 150, 200, 300 и 400 мест. В этих аудиториях может одновременно разместиться весь поток студентов, занятия проводятся сразу для 2-4 групп. Аудитория на 400 мест — самая большая среди всех университетов Новосибирска. В пятиэтажном здании может одновременно разместиться около 1700 студентов.

© img.geliophoto.com

17. Центральная зона корпуса поточных аудиторий освещается через зенитный фонарь — стеклянную крышу в форме пирамиды. Такое решение пропускает внутрь максимум естественного света. Здание соединено с главным корпусом отапливаемым переходом — перемещаться между парами можно не выходя на улицу.

© img.geliophoto.com

18. Купол центрального корпуса тонирован «под золото» и ярко блестит в лучах солнца.

© img.geliophoto.com

19. Научно-исследовательский центр (НИЦ) НГУ предназначен для проведения научных изысканий, аналитики и отработки новых технологий производства. Здесь планируют развивать самые перспективные направления — от биотехнологий и биомедицинских исследований до космического приборостроения.

© img.geliophoto.com

20. НГУ входит в 24 международные коллаборации, 19 из них — в области физики элементарных частиц и астрофизики. Студенты с ранних курсов участвуют в научных исследованиях в институтах СО РАН — фактически уже во время обучения занимаются реальной наукой.

© img.geliophoto.com

21. Огромное для Академгородка здание главного корпуса НГУ заметно изменило силуэт университетского комплекса.

© img.geliophoto.com

22. Некоторые преподаватели — авторы учебников, по которым учатся студенты по всей России.

© img.geliophoto.com

23. Стадион НГУ буквально спрятан в лесу.

© img.geliophoto.com

24.

© img.geliophoto.com

25. В нескольких километрах от НГУ находится Обское море — Новосибирское водохранилище. Летом можно сходить на пляж.

© img.geliophoto.com

26. В ледниковый период на месте Академгородка протекали гигантские потоки талых вод, от которых в рельефе сохранились большие параллельные дюны. Этот ландшафт хорошо заметен в Пироговском лесу и называется Лисьи горки

© img.geliophoto.com

27. НГУ окружён настоящим сибирским лесом — на тропинках между корпусами можно встретить ежей и лис, студенты кормят белок с рук.

© img.geliophoto.com

28. Недалеко от университета проходит проспект Лаврентьева, «самая умная улица мира» из-за количества НИИ. Именно здесь продолжают научную жизнь многие студенты НГУ. Среди выпускников НГУ — 38 академиков и 41 член-корреспондент Российской академии наук, 1 академик и 1 член-корреспондент Российской академии образования.

© img.geliophoto.com

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Источник: dzen.ru

Комментарии 1

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  • Нет аватара AndreiЯНАО13.07.26 20:31:12

    Очень красиво. Жалею что не учился очно в хорошем университете как НГУ

    #1319249