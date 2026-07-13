Учебные и жилые корпуса НГУ расположены в Новосибирском Академгородке — прямо среди соснового леса по соседству с десятками институтов институтов Сибирского отделения РАН. Отсюда 20 км до центра Новосибирска и около 2 км до Обского моря.

Университет открылся в 1959 году и начинал работать в здании обычной местной школы. Сейчас здесь обучается более 8,5 тысяч студентов, а за годы работы дипломы НГУ получили свыше 50 тысяч человек. Значительная часть преподавателей — действующие учёные Новосибирского научного центра. Двое бывших студентов НГУ вошли в список Forbes как самые богатые бизнесмены страны, а одна из выпускниц даже получила Нобелевскую премию в составе международной группы экспертов. Особенно эффектно этот симбиоз науки, современной архитектуры и природы выглядит с высоты.

1. Сибирь в конце 1950-х годов уже давала стране до 75% угля, здесь располагалось 80% ресурсов гидроэнергетики — региону нужна была фундаментальная наука и много новых кадров. Так было принято решение об образовании нового университета в Новосибирске. Лекции начались в сентябре 1959 года, на первый курс тогда поступило 310 студентов. © img.geliophoto.com

2. Университет быстро разрастался. За первые 9 лет — почти 2000 выпускников, 6 факультетов, 270 преподавателей и 46 кафедр. Через 20 лет после открытия вуза уже более двух тысяч его выпускников работали в Сибирском отделении Академии наук СССР. НГУ стал уникальным вузом — он тесно взаимодействует сразу с несколькими десятками НИИ, которые находятся в том же Академгородке. Фактически произошло слияние университета с научными институтами, большая часть преподавателей НГУ — учёные Сибирского отделения Российской академии наук.

3. Первые лекции проводились в здании местной школы, занятия переводили в аудитории по мере строительства корпусов. Новые здания появляются до сих пор — кампус учебно-научным и научно-исследовательским центрами, корпус поточных аудиторий, корпуса специализированного учебно-научного центра (СУНЦ).

4. Новый главный корпус НГУ построили в 2015 году. До этого главным корпусом было соседнее здание 1963 года постройки.

5. Стеклянный купол нового кампуса НГУ стал главной архитектурной доминантой университета и самой высокой точкой Академгородка.

6. С высоты хорошо видна нестандартная геометрия здания — замкнутый многоугольник из центральной башни и учебных блоков. Внутри обустроили изолированный двор с кедровым парком. В главном корпусе расположено 110 аудиторий, включая две поточные на 325 мест.

7. Под стеклянными сводами купола на высоте 63 метров находится смотровая площадка. Отсюда открывается лучший панорамный вид на корпуса НГУ и университеты Академгородка в окружении сибирских лесов.

8. На переднем плане — учебный корпус и досуговый центр СУНЦ НГУ. Это специализированная физико-математическая школа, в которую можно поступить после 7-го, 8-го, 9-го и 10-го класса обычной школы и закончить этап среднего образования здесь.

9. Концепция благоустройства создавалась при участии специалистов Центрального сибирского ботанического сада СО РАН. Пространство спроектировали так, чтобы максимально сохранить здоровые деревья и подчеркнуть единение с природой.

10. Скверы НГУ открыты для всех жителей и гостей Новосибирского Академгородка.

11. Сверху видна необычная крестообразная планировка шестиэтажных кирпичных зданий — корпуса связаны друг с другом переходами.

12. В парке есть летняя сцена с трибунами — здесь можно проводить лекции, музыкальные вечера и театральные выступления.

13. Более четверти площади Академгородка занимают сосновый бор и смешанный лес. При строительстве новых зданий деревья стараются сохранить, поэтому корпуса буквально утопают в зелени.

14. В скверах между корпусами — небольшие площадки со скамейками, деревянными настилами и шезлонгами.

15. НГУ — редкий пример архитектуры, которая сочетается с природой. Ещё при проектировании Академгородка в конце 1950-х академик Лаврентьев настоял на сохранении лесного массива — с тех пор концепция сохраняется, и деревья плотно окружают здания.

16. В корпусе поточных аудиторий есть залы на 150, 200, 300 и 400 мест. В этих аудиториях может одновременно разместиться весь поток студентов, занятия проводятся сразу для 2-4 групп. Аудитория на 400 мест — самая большая среди всех университетов Новосибирска. В пятиэтажном здании может одновременно разместиться около 1700 студентов.

17. Центральная зона корпуса поточных аудиторий освещается через зенитный фонарь — стеклянную крышу в форме пирамиды. Такое решение пропускает внутрь максимум естественного света. Здание соединено с главным корпусом отапливаемым переходом — перемещаться между парами можно не выходя на улицу.

18. Купол центрального корпуса тонирован «под золото» и ярко блестит в лучах солнца.

19. Научно-исследовательский центр (НИЦ) НГУ предназначен для проведения научных изысканий, аналитики и отработки новых технологий производства. Здесь планируют развивать самые перспективные направления — от биотехнологий и биомедицинских исследований до космического приборостроения.

20. НГУ входит в 24 международные коллаборации, 19 из них — в области физики элементарных частиц и астрофизики. Студенты с ранних курсов участвуют в научных исследованиях в институтах СО РАН — фактически уже во время обучения занимаются реальной наукой.

21. Огромное для Академгородка здание главного корпуса НГУ заметно изменило силуэт университетского комплекса.

22. Некоторые преподаватели — авторы учебников, по которым учатся студенты по всей России.

23. Стадион НГУ буквально спрятан в лесу.

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25. В нескольких километрах от НГУ находится Обское море — Новосибирское водохранилище. Летом можно сходить на пляж.

26. В ледниковый период на месте Академгородка протекали гигантские потоки талых вод, от которых в рельефе сохранились большие параллельные дюны. Этот ландшафт хорошо заметен в Пироговском лесу и называется Лисьи горки

27. НГУ окружён настоящим сибирским лесом — на тропинках между корпусами можно встретить ежей и лис, студенты кормят белок с рук.

28. Недалеко от университета проходит проспект Лаврентьева, «самая умная улица мира» из-за количества НИИ. Именно здесь продолжают научную жизнь многие студенты НГУ. Среди выпускников НГУ — 38 академиков и 41 член-корреспондент Российской академии наук, 1 академик и 1 член-корреспондент Российской академии образования.