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2 дня назад 6719
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artal Авиация

Легкомоторный самолёт «Танго» совершил первый полёт на отечественном поршневом моторе

© sibirnews.ru

Компания Spectra Aircraft (входит в S7 Group) провела первый полёт легкомоторного самолёта «Танго», оснащённого экспериментальным образцом отечественного поршневого двигателя АПД-520 «Лидер», сообщает пресс-служба S7. За штурвалом находился лётчик-испытатель 1 класса, директор ФАУ «СибНИА им. С. А. Чаплыгина» Владимир Барсук.

Самолёт выполнил полёт по кругу и успешно приземлился на аэродроме вылета. Все системы воздушного судна отработали штатно, полёт прошёл в полном соответствии с заданием.

Первому полёту предшествовал комплекс наземных испытаний. Специалисты проверяли работу двигателя в составе самолёта: герметичность топливной системы, управляемость, тормоза, пилотажно-навигационное оборудование и электромагнитную совместимость бортовых систем. Двигатель запускали на всех режимах, измеряли время запуска и скорость набора оборотов. Затем последовали рулежки, скоростные пробежки и подлёты на высоту до 5 метров для определения скорости отрыва.

После успешного завершения всех этапов самолёт был признан готовым к первому полёту.

Испытания «Танго» с двигателем «Лидер» — важный шаг в развитии отечественного авиастроения и импортозамещения в авиационной отрасли.

https://www.s7....l-pervyy-polet/

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Источник: sibirnews.ru

Комментарии 4

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  • 5
    Badassgoliath Badassgoliath14.07.26 13:04:45
    Испытания «Танго» с двигателем «Лидер» — важный шаг в развитии отечественного авиастроения и импортозамещения в авиационной отрасли.


       

    #1319286
  • 5
    Нет аватара exVHM.ru14.07.26 14:37:29
    "Мы не собирались совершать революцию, — поясняет источник в S7. — Просто поняли, что если не мы, то никто. Государственные КБ десятилетиями получали финансирование, но реальных двигателей для малой авиации так и не сделали. А нам ждать нельзя — бизнес должен работать".

    Ключевое отличие подхода S7 — прагматизм. Они не пытаются создать «двигатель будущего», а делают то, что нужно здесь и сейчас: надежный, ремонтопригодный мотор, способный заменить западные аналоги.
    #1319290
    • Krutenn Krutenn15.07.26 09:44:37

      Эх жаль, что такому бизнесу не нужен (возможно пока) самолёт СР-10 например… Взяли бы и сделали пока дармоеды деньги на проект МИГ-УТС усваивают…

      #1319325
      • Нет аватара exVHM.ru16.07.26 07:54:31

        Бизнесу нужны лишь проекты с гарантированным результатом. Если гос-во не создает условия / не гарантирует прибыльность того или иного начинания — бизнес и пальцем не двинет.

        Взяли бы и сделали пока дармоеды деньги на проект МИГ-УТС усваивают…

        - значит эта ситуация устраивает «заказчика»…

        #1319358