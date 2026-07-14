Компания Spectra Aircraft (входит в S7 Group) провела первый полёт легкомоторного самолёта «Танго», оснащённого экспериментальным образцом отечественного поршневого двигателя АПД-520 «Лидер», сообщает пресс-служба S7. За штурвалом находился лётчик-испытатель 1 класса, директор ФАУ «СибНИА им. С. А. Чаплыгина» Владимир Барсук.

Самолёт выполнил полёт по кругу и успешно приземлился на аэродроме вылета. Все системы воздушного судна отработали штатно, полёт прошёл в полном соответствии с заданием.

Первому полёту предшествовал комплекс наземных испытаний. Специалисты проверяли работу двигателя в составе самолёта: герметичность топливной системы, управляемость, тормоза, пилотажно-навигационное оборудование и электромагнитную совместимость бортовых систем. Двигатель запускали на всех режимах, измеряли время запуска и скорость набора оборотов. Затем последовали рулежки, скоростные пробежки и подлёты на высоту до 5 метров для определения скорости отрыва.

После успешного завершения всех этапов самолёт был признан готовым к первому полёту.

Испытания «Танго» с двигателем «Лидер» — важный шаг в развитии отечественного авиастроения и импортозамещения в авиационной отрасли.

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