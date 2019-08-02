Более 170 единиц техники поступило в войска ЦВО с начала 2019 года

Более 170 единиц военной и специальной техники поступило по гособоронзаказу на вооружение войск Центрального военного округа (ЦВО) с начала года. Об этом журналистам сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

«Более 20 единиц современных образцов вооружения и военной техники поступило в июле на вооружение войск округа, том числе, четырнадцать модернизированных БМП-2 для перевооружения мотострелковой бригады, дислоцированной в Кузбассе. Для комплектования полевых подвижных пунктов управления получили три командно-штабные машины Р-149 и мобильную радиостанцию Р-166. С начала года поступило сто семьдесят четыре единицы техники», — заявил генерал А.Лапин.

Ранее сообщалось, что в подразделения связи ЦВО по гособоронзаказу поступили 9 комплексов автоматизированных подвижных единиц АПЕ-5 для оснащения полевых пунктов управления. Вся техника будет задействована в стратегическом командно-штабном учении «Центр-2019», основной этап которого состоится в сентябре на полигоне Донгуз в Оренбургской области.

Всего до конца года планируется поступление более 700 современных образцов вооружения и военной техники.

ЦВО дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов — 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная база Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.