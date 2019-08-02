Уральский турбинный завод увеличил мощность Гродненской ТЭЦ-2 в Белоруссии

Завершена реализация совместного проекта Уральского турбинного завода (холдинг РОТЕК) и РУП «Гродноэнерго»: на Гродненской ТЭЦ-2 после реконструкции введен в эксплуатацию турбоагрегат ПТ-70-12,8/1,27. Установленная электрическая мощность станции возросла с 302 до 312 МВт.

Результатом реконструкции стало существенное увеличение эффективности турбины — новое оборудование способно нести в 1,5 раза большую тепловую нагрузку. Обеспечена подача пара 30 ата на производство из двух разных отборов с возможностью переключения из одного на другой в зависимости от нагрузки турбоагрегата. Увеличен отпуск пара: из дополнительного отбора — до 100 т/ч, из теплофикационного — до 200 т/ч. За счет использования новых технических решений оборудование может работать в режиме «ухудшенного вакуума» — это позволяет обеспечить работу конденсатора турбины не только на циркуляционной воде, как было до реконструкции, но и на сетевой, тем самым исключая потери тепла в конденсаторе.

Применение оригинальных конструктивных решений позволило не вносить принципиальных изменений компоновки в самом машинном зале — новый турбоагрегат смонтирован на старый фундамент, при этом монтаж проводился в условиях действующего цеха.

Гродненская ТЭЦ-2 — самый крупный источник электроэнергии и тепла в регионе, кроме того, станция обеспечивает промышленным паром одно из крупнейших химических предприятий страны ОАО «Гродно Азот». Проект реконструкции турбины ПТ-60 — один из самых значимых проектов РУП «Гродноэнерго», реализуемых в последние годы в соответствии с Государственной программой развития Белорусской энергетической системы.

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