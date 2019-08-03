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Космонавтика

Подготовка и старт Союз МС-13

Краткая история подготовки и старта космического корабля «Союз МС-13» с экипажем в составе Александра Скворцова, Луки Пармитано и Эндрю Моргана к Международной космической станции.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/eZFccj0ebEg
https://www.energia.ru/

РКК "Энергия", Союз МС-13, Байконур, МКС, Наука, Космос, Роскосмос
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