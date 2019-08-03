Подготовка и старт Союз МС-13
Краткая история подготовки и старта космического корабля «Союз МС-13» с экипажем в составе Александра Скворцова, Луки Пармитано и Эндрю Моргана к Международной космической станции.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/eZFccj0ebEg
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