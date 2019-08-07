Локомобиль Уралвагонзавода отгружен в Республику Беларусь

Белорусское предприятие, специализирующееся на заготовке, переработке и поставке лома и отходов черных и цветных металлов, приобрело тяговый модуль вагонов (локомобиль) ТМВ-2 Уралвагонзавода (входит в Госкорпорацию Ростех) в базовой комплектации с правом выхода на пути общего пользования. Это уже не первая экспортная поставка ТМВ-2: ранее четыре такие машины были отгружены в Азербайджан и две — в Казахстан.

Тяговый модуль вагонов, который является примером диверсификации производства, относится к разряду инновационных продуктов и по своим техническим характеристикам не уступает зарубежным аналогам. ТМВ-2 — самостоятельное изделие, не привязанное к шасси ранее выпущенной дорожной техники, что выгодно отличает разработку УВЗ от его прямых конкурентов.

По условиям договора поставки с белорусским предприятием в стоимость контракт входит не только сам локомобиль, но и его доставка до потребителя, расходные материалы, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание в гарантийный период. Также специалисты управления сопровождения жизненного цикла выпускаемой продукции Уралвагонзавода провели обучение сотрудников белорусской компании по эксплуатации тягового модуля.

Ранее 9 локомобилей были приобретены ОАО «РЖД» и успешно эксплуатируются в мотор-вагонных депо разных городов. Всего Уралвагонзавод изготовил и поставил партнёрам более 20 тяговых модулей вагонов.

Справочно: Тяговой модуль вагонов (локомобиль) — это многофункциональное транспортное средство на комбинированном рельсоколесном ходу, предназначенное для маневровых и поездных работ, транспортировки составов на ж/д путях общего пользования. Может использоваться в качестве силового агрегата для доставки и обеспечения работоспособности инструмента и оборудования для оперативного ремонта и устранения неполадок на ж/д путях и переездах. Локомобиль способен трансформироваться и в коммунальную машину: установка дорожной щётки или отвала позволяет использовать модуль для чистки путей от снега.

ТМВ — альтернатива маневровому тепловозу, позволяющий экономить топливо и время. Максимальная скорость на колесном ходу — 40 км/ч, максимальная допустимая скорость движения по рельсовому пути — 15 км/ч. Колея на ж/д ходу — 1520 мм. ТМВ-2 развивает тяговое усилие до 5 тонн, что позволяет транспортировать по ж/д путям до 15 порожних вагонов или цистерн (порядка 700 тонн). При идеальных условиях эта цифра составляет более 1 000 тонн.