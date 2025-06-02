Концерн «Уралвагонзавод» поставил войскам партию модернизированных танков Т-80БВМ

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Улучшения в конструкции боевых машин учли опыт специальной военной операции.

Т-80БВМ представляет собой усовершенствованную версию танка Т-80. Модернизация значительно усилила его ключевые характеристики: огневую мощь, уровень защиты, подвижность и управляемость.

«Для усиления защиты экипажа реализовано много инженерных решений. Командир, механик-водитель и наводчик теперь могут чувствовать себя более уверенно при выполнении боевых задач», — рассказал представитель производства завода-изготовителя.

Двигатель танка демонстрирует высокую надёжность даже в экстремальные морозы. Машина способна заводиться при −40℃, быстро разгоняться, выполнять резкие манёвры и преодолевать препятствия с уникальной динамикой, сообщает пресс-служба УВЗ.

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