Диоксид осуществил поставку уникальной продукции для предприятия оборонной промышленности

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ООО «Диоксид» (г. Екатеринбург) осуществило поставку уникального газового оборудования российскому лидеру в производстве наукоемких изделий для авиационной промышленности, располагающему собственным опытно-конструкторским бюро, исследовательской, испытательной и производственной базой. Предприятие производит более 1200 наименований изделий, многие из которых не имеют аналогов в мире.

«Диоксид» поставил газоразрядную рампу, изготовленную из передовых коррозионностойких материалов, которые имеют возможность работать на высоком избыточном давлении с газообразным кислородом.

«Основным из функциональных назначений данного оборудования является аккумулирование и выдача газообразного кислорода потребителю под избыточным давлением 320 кгс/см2. Для уменьшения трения газообразного кислорода мы применяли трубы, фитинги и запорную арматуру повышенной чистоты обработки. Оборудование будет использоваться в испытательных стендах лабораторий для дальнейшей разработки и внедрения новых решений в авиационной промышленности России» — рассказал начальник отдела продаж сервисных услуг и сопутствующего оборудования Антон Троянский.