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Дорожное строительство

На строящемся мосту через реку Зея началась укладка рельсов

На новый мост через Зею около Свободного начали укладывать рельсыНа новый мост через Зею около Свободного начали укладывать рельсы © opt-25829.ssl.1c-bitrix-cdn.ru

На Забайкальской железной дороге приступили к укладке рельсов на строящемся мосту через реку Зея в Амурской области, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.

В настоящее время уложено 200 из 984 метров рельсов, введены в проектное положение 9 пролетных строений, на всем протяжении которых смонтировано безбалластное мостовое полотно, на подходах к мосту произведена укладка пути.

Сдача объекта в эксплуатацию и запуск движения поездов запланированы осенью 2019 года.

Железнодорожный мост через реку Зея является важнейшим объектом программы модернизации БАМа и Транссиба. После ввода в эксплуатацию пропускная способность на участке увеличится почти вдвое, что позволит ОАО «РЖД» обеспечивать ускоренную перевозку дополнительных объемов грузов.
Источник: https://www.gudok.ru/news/?ID=1472863

ЖД, мост, Зея, Дальний восток, транспорт, БАМ, Транссиб
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    08.08.1914:42:44

    Даёшь Тканссиб!!!

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~14:43 08.08.19
    #1148616
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