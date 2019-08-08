На строящемся мосту через реку Зея началась укладка рельсов

На новый мост через Зею около Свободного начали укладывать рельсы © opt-25829.ssl.1c-bitrix-cdn.ru

На Забайкальской железной дороге приступили к укладке рельсов на строящемся мосту через реку Зея в Амурской области, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.

В настоящее время уложено 200 из 984 метров рельсов, введены в проектное положение 9 пролетных строений, на всем протяжении которых смонтировано безбалластное мостовое полотно, на подходах к мосту произведена укладка пути.

Сдача объекта в эксплуатацию и запуск движения поездов запланированы осенью 2019 года.

Железнодорожный мост через реку Зея является важнейшим объектом программы модернизации БАМа и Транссиба. После ввода в эксплуатацию пропускная способность на участке увеличится почти вдвое, что позволит ОАО «РЖД» обеспечивать ускоренную перевозку дополнительных объемов грузов.