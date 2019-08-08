С применением сэндвич-панелей «ТехноСтиль» построен третий дистрибьюторский центр IKEA

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Третья очередь Дистрибьюторского центра ИКЕА в Есипово, городского округа Солнечногорск Подмосковья начала свою работу. Дистрибьюторский центр IKEA в деревне Есипово построен с применением сэндвич-панелей «ТехноСтиль». В результате расширения центр стал одним из крупнейших на территории Европы.

Дистрибьюторский центр полностью обеспечивает потребности всех 15 магазинов компании в России, а также работу интернет-магазина ИКЕА на территории страны. Запуск третьей очереди дистрибьюторского центра создаст еще 90 рабочих мест, и количество сотрудников в ИКЕА Есипово увеличится до 720 человек.

Владимир Слепцов, глава Солнечногорска, обратил внимание на значимый фактор занятости населения для муниципалитета, пожелав ИКЕА дальнейших успехов в развитии.