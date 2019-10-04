Крым получил новые локомотивы и вагоны

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Руководство «Крымской железной дороги» сообщило о начавшейся поставке новых локомотивов и пассажирских вагонов в депо полуострова. По словам и.о. генерального директора КЖД Алексея Красоткина, уже доставлены семь тепловозов ТЭП 70 ТС и три электровоза ВЛ-10.

Также для организации движения поездов дальнего следования куплены 166 вагонов разного типа — двухэтажные, купейные и плацкартные.

Все вагоны производства Тверского завода не требуют никакой дополнительной обкатки. Что же касается тепловозов и электровозов, сейчас локомотивные бригады знакомятся с новой техникой, поскольку она отличается своим функционалом от той, что использовалась на КЖД ранее и уже морально устарела.

Поставка новой техники связана с приближающимся открытием железнодорожного движения по Крымскому мосту.

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С открытием железнодорожного движения Крымский мост сможет пропускать в течение суток до 94 поездов — 47 пар пассажирских и грузовых в сутки в оба направления. Как пояснили «РГ» в КЖД, пассажирские вагоны для поездов дальнего следования будут включаться в составы постепенно, по мере назначения новых маршрутов. Предварительно планируется курсирование восьми пар поездов в сутки по 11 маршрутам с материка в четыре пункта назначения: в Симферополь, Севастополь, Евпаторию и Феодосию.