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Транспорт и логистика

Крым получил новые локомотивы и вагоны

 © img.rg.ru

Руководство «Крымской железной дороги» сообщило о начавшейся поставке новых локомотивов и пассажирских вагонов в депо полуострова. По словам и.о. генерального директора КЖД Алексея Красоткина, уже доставлены семь тепловозов ТЭП 70 ТС и три электровоза ВЛ-10.

Также для организации движения поездов дальнего следования куплены 166 вагонов разного типа — двухэтажные, купейные и плацкартные.

Все вагоны производства Тверского завода не требуют никакой дополнительной обкатки. Что же касается тепловозов и электровозов, сейчас локомотивные бригады знакомятся с новой техникой, поскольку она отличается своим функционалом от той, что использовалась на КЖД ранее и уже морально устарела.

Поставка новой техники связана с приближающимся открытием железнодорожного движения по Крымскому мосту.

 © cdn.iz.ru

С открытием железнодорожного движения Крымский мост сможет пропускать в течение суток до 94 поездов — 47 пар пассажирских и грузовых в сутки в оба направления. Как пояснили «РГ» в КЖД, пассажирские вагоны для поездов дальнего следования будут включаться в составы постепенно, по мере назначения новых маршрутов. Предварительно планируется курсирование восьми пар поездов в сутки по 11 маршрутам с материка в четыре пункта назначения: в Симферополь, Севастополь, Евпаторию и Феодосию.
Источник: https://rg.ru/2019/10/04/reg-ufo/kr...ivy-k-zapusku-poezdov-po-mostu.html

РЖД , Крым
  • 6
    Владимир Киреев Владимир Киреев
    04.10.1918:41:08

    ТЭП70БС.

    БС — Борис Саламбеков — начальник Октябрьской ЖД во время блокады Ленинграда.

    Насколько я помню, под крымский мост готовились спарки (2 БС-ки в составе одного локомотива). Речь о них, или это другие локомотивы?

    #1162964
  • 7
    Нет аватара Smotritel
    04.10.1922:18:05

    Электровозы ВЛ-10 лучше вообще не упоминать, им более 40 лет и их пригнали в Крым на короткое время, до перевода железной дороги полуострова на переменный ток. После перевода пойдут уже новые электровозы переменного тока.

    #1163018
    • 0
      Сергей Котенко Сергей Котенко
      04.10.1922:58:19

      Электровозы ВЛ-10 лучше вообще не упоминать, им более 40 лет

      Во всех источниках стоят слова «новые», а в одном «новейшие локомотивы». Может быть, какие-то модернизированные? Хотя я не специалист.

      Отредактировано: Сергей Котенко~22:59 04.10.19
      #1163030
  • 0
    Нет аватара GreyK
    05.10.1902:43:39

    Автор, присмотритесь к своей же фотке, там есть буковки модели тепловоза, не стоит просто перепечатывать из других источников.

    #1163062
  • 7
    Winnypux Winnypux
    05.10.1902:45:01

    Скорей бы уже! Давно в Крым поездом не ездил. Вроде зимой должны открыть, посмотрю кипарисы под снегом

    #1163063
    • 7
      Сергей Котенко Сергей Котенко
      05.10.1911:41:41

      Обещали в конце декабря.

      Но что-то мне подсказывает, что чуть раньше    

      #1163111
      • 0
        Clausson Clausson
        05.10.1916:35:40

        Обещали в конце декабря.

        Вы из длительного космического путешествия вернулись?    

        Еще в феврале объявили — старт движения 8 декабря.

        (но если верить крымским блогерам — пойдут пока по резервной ветке, туннель видимо не успеют открыть)

        #1163159
  • -2
    Дмитрий Гунин Дмитрий Гунин
    05.10.1916:46:32

    уже доставлены семь тепловозов ТЭП 70 ТС и три электровоза ВЛ-10.

    > ВЛ10 1970-х годов выпуска

    > Новые

    Песок в глаза простому обывателю или же полная некомпетентность источника? Уж могли бы к открытию и более современный ПС подвезти. Те же 2ЭС4К, которых в Туапсе даже с излишком.

    Отредактировано: Дмитрий Гунин~16:48 05.10.19
    #1163162
    • 2
      Maksim Starostin
      05.10.1923:55:42

      Просто списанные ВЛ-10 готовят к продаже на Украину    ))

      #1163227
      • A_SEVER A_SEVER
        07.10.1923:53:00

        списанные ВЛ-10 готовят к продаже на Украину
        И поэтому их пригнали в Крым, который находится в украинской транспортной блокаде?

        #1163690
    • A_SEVER A_SEVER
      07.10.1923:49:56

      Уж могли бы к открытию и более современный ПС подвезти.
      РЖД пытается дистанцироваться от Крымской ж/д, поэтому передаёт ей б/ушные локомотивы.

      #1163689
  • Нет аватара Spechtoff
    06.10.1912:43:12

    ЖД вокзалы реконструируют?

    #1163264
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