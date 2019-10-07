© img.geliophoto.com

Сахалинская область — один из самых удалённых уголков России, добраться до которого непросто. В высокий сезон билеты на самолёт в Москву и обратно могут стоить около 100 тысяч рублей. Южно-Сахалинск — шестой по величине город Дальнего востока, в котором тесно переплетены русская и японская культура. Здесь часто можно встретить старые японские здания и памятники.

1. Южно-Сахалинск основан в 1882 году, тогда это был небольшой посёлок в 50 километрах от Охотского моря, получивший название Владимировка. Царское правительство не смогло организовать добровольное заселение Сахалина, поэтому во Владимировку ссылали заключенных. После Русско-японской войны 1904-1905 годов японцы захватили Южный Сахалин и переместили во Владимировку управление губернаторством Карафуто. Вскоре посёлок получил статус города и стал называться Тоёхара. В 1945 году СССР вступил в войну с Японией и по условиям договора между Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем получил назад Южный Сахалин и Курильские острова. Тоёхара вошёл в состав Южно-Сахалинского округа, а в 1946 году был переименован и получил своё нынешнее название.

© img.geliophoto.com

2. Площадь Победы расположена на пересечении улицы Горького и Проспекта Победы, у подножья горы Большевик. Это одна из главных площадей города. К 70-му Дню победы её отремонтировали и реконструировали.

© img.geliophoto.com

3. На площади находится музейно-мемориальный комплекс «Победа». Его открыли в сентябре 2017 года. Рядом с музеем расположен Мемориал в честь 30-летия победы над милитаристской Японией. По задумке архитекторов оба сооружения создают единый ансамбль.

© img.geliophoto.com

4. Кафедральный собор Рождества Христова. Его начали строить в 2012 году, так как прежний Кафедральный собор был слишком мал и едва вмещал всех прихожан. Над центральным входом расположены куранты с колокольным звоном, которые скопированы с часов на Спасской башне в Москве. В светлое время суток они звонят каждый час, а раз в 15 минут издают краткий перезвон.

© img.geliophoto.com

5. В музейном комплексе есть экспозиции, которые рассказывают о Русско-японской войне, Второй мировой войне и локальных конфликтах (например в Афганистане и Чечне), в которых также участвовали сахалинцы.

© img.geliophoto.com

6. Население Южно-Сахалинска — 200 тысяч человек. Это около трети всего населения острова.

© img.geliophoto.com

7. Площадь Ленина. Интересно, что фигура Ленина в Южно-Сахалинске создана по проекту Евгения Вучетича, автора волгоградской скульптуры «Родина-мать зовёт».

© img.geliophoto.com

8. На площади разбит современный благоустроенный сквер с фонтаном. Говорят, что во время японцев на этом месте было кладбище, а затем — завод по производству саке.

© img.geliophoto.com

9. Местные жители очень любят писателя Антона Чехова, который в 1890 году совершил большое путешествие на Сахалин. Здесь даже есть музей, посвященный чеховской книге «Остров Сахалин»

© img.geliophoto.com

10. Сахалинский областной краеведческий музей, который расположен в японском здании 1937 года. Оно построено в традиционном национальном стиле Тэйкан-дзукури. Это единственное подобное сооружение на Сахалине и во всей России.

© img.geliophoto.com

11. Музей существует с 1905 года, сначала он находился в другом месте. Во времена японцев многие коллекции и образцы были утрачены, некоторые сохранились только на фотографиях.

© img.geliophoto.com

12. На Сахалине не водятся волки. Чучело единственного животного, которое в прошлом веке попало на остров по льду, хранится в краеведческом музее.

© img.geliophoto.com

13. Климат здесь довольно мягкий, зимой нет сильных морозов, а летом — жары. Самый холодный месяц в Южно-Сахалинске — январь. Средняя температура в это время составляет −12,2 °C. Летом часто идут дожди, которые приносятся тайфунами и циклонами. Невысокая температура объясняется влиянием льдов, которые в этот период относит течением из Охотского моря на юг вдоль побережья. Самый тёплый месяц — август со среднесуточной температурой +17,3 °C. Ясная и сухая погода устанавливается в начале сентября, считается, что именно в это время лучше всего отдыхать на Сахалине.

© img.geliophoto.com

14. Дом правительства Сахалинской области.

© img.geliophoto.com

15.

© img.geliophoto.com

16. Коммунистический проспект. Японцы называли его Дзиндзя-дори, то есть Храмовый проспект. В то время он соединял вокзал с главным на Сахалине синтоистским храмом.

© img.geliophoto.com

17. «Чехов-центр» — единственный драматический театр Сахалинской области.

© img.geliophoto.com

18. Сквер «Чехов-центра».

© img.geliophoto.com

19. Сахалинцы называют всю остальную Россию «материком». Выбраться с острова можно на самолёте, пароме или другом водном транспорте.

© img.geliophoto.com

20. Парк имени Юрия Гагарина. В 80-е его разрушил тайфун, после чего площадку пришлось восстанавливать. Одно из самых красивых мест парка — Верхний пруд. Здесь расположен Мост влюблённых, который ведёт на Остров влюбленных — популярное место для свадебных фотосессий.

© img.geliophoto.com

21. Южно-Сахалинская телебашня. Была построена в 1960 году, а 1981 году здесь заработала автоматическая телефонная станция, которая позволила через кодовую систему звонить в Москву, Хабаровск, Владивосток, а также в ближайшие города: Холмск, Корсаков, Невельск и Долинск.

© img.geliophoto.com

22. Южно-Сахалинская телебашня подсвечивается по вечерам.

© img.geliophoto.com

23. Римско-католическая церковь «Приход Святого Иакова». Помимо служб здесь проводят органные и скрипичные концерты.

© img.geliophoto.com

24. В 50-е годы предлагалось построить тоннель, который соединит Сахалин с материком, а позже появился проект железнодорожного моста через пролив Невельского. Ещё несколько раз возникала идея соединить Сахалин с японским островом Хоккайдо. Однако все эти планы остались лишь на бумаге.

© img.geliophoto.com

25. Железнодорожный вокзал Южно-Сахалинска. Железную дорогу в южной части острова строили японцы, поэтому до недавнего времени здесь пользовались узкоколейкой шириной 1067 мм. Сейчас колею перешивают под общероссийский стандарт (1520 мм), для этого на некоторых участках полностью прекращается движение поездов.

© img.geliophoto.com

26. Музей железнодорожной техники. Один из самых интересных экспонатов — паровоз D51-22 1949 года. Это проект японского завода Nippon Shario kk. Японцы изготовили 30 таких паровозов в 1949-1950 годах по заказу советского правительства. Они ходили по узкоколейке до начала 1970-х годов.

© img.geliophoto.com

27. Храм Воскресения Христова.

© img.geliophoto.com

28. Стадион «Космос» в парке имени Гагарина. Долгое время он стоял полуразрушенным, а затем местный бизнесмен Алексей Ри арендовал «Космос» на 31 год. Сейчас на нём снова проводят матчи, тренировки и мероприятия.

© img.geliophoto.com

29. Комсомольская улица и жилой 14-й микрорайон.

© img.geliophoto.com

30. Южно-Сахалинск расположен в сейсмоопасном районе. Из-за высокой вероятности землетрясений строительство здесь ведётся по специальным технологиям, которые позволяют зданиям выдерживать подземные толчки до 8 баллов.

© img.geliophoto.com

31. Стела «Города Сахалинской области».

© img.geliophoto.com

32. Лучше всего в Южно-Сахалинске развита энергетика и пищевая промышленность. Естественно, в регионе добывают и перерабатывают много рыбы и морепродуктов. В 2017 году на территории города было зарегистрировано 78 рыбодобывающих компаний.

© img.geliophoto.com

33. Четвёртый энергоблок Южно-Сахалинской ТЭЦ-1.

© img.geliophoto.com

34. В 83 километрах от Южно-Сахалинска, на берегу залива Невельского, находится город Холмск, в котором живёт 27 479 человек. Это третий по численности населения и второй по экономическому значению город Сахалинской области. Холмск — крупнейший морской транспортный центр Сахалинской области. Здесь находится незамерзающий морской порт, через который проходит 2,2 млн грузов в год. Здесь же расположена паромная переправа Холмск — Ванино, которая связывает Сахалин с остальной Россией.

© img.geliophoto.com

35. Холмск был основан в 1870 году как русский военный пост Маука. С 1905 по 1946 год он носил имя Маока на японский манер.

© img.geliophoto.com

36.

© img.geliophoto.com