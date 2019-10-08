В Калужской области открыт логистический комплекс для полимерной продукции

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Производственно-логистический комплекс немецкой компании Karl Schmidt Spedition GmbH & Co. KG, специализирующейся на логистике насыпных грузов, открылся в индустриальном парке «Ворсино» в Калужской области. Проект стоимостью 2,2 млрд рублей станет частью мультимодального транспортно-логистического центра «Фрейт Вилладж Ворсино».

В логистическом центре будут принимать полимерную продукцию, упаковывать ее, хранить и отгружать как отечественным, так и иностранным потребителям. Основным заказчиком станет «Сибур — Холдинг». Согласно планам, компания будет ежегодно загружать новый логистический центр на 500 тыс. т.

Для реализации проекта реконструировали складское помещение, которое было построено в 2016 году. Кроме того, инвестор проложил коммуникации и инженерные сети на площади свыше 7 га. Обустроены зона фасовки, офисные здания.

© admoblkaluga.ru

© admoblkaluga.ru

Соглашение о развитии кластера по переработке полимеров на территории Калужской области было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2017 году. «КСС Рус» является структурным подразделением немецкой компании. По данным инвестиционного портала Калужской области, численность сотрудников «КСС РУС» более 400 человек, которые работают в трех обособленных подразделениях, расположенных в Тобольске, Кстово (Нижегородская область), Ворсино (Калужская область) и штаб-квартире, расположенной в Нижнем Новгороде.