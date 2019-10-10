«Рекстроймонтаж» выпустил новый болотоход «Ника»
Производство болотоходов «Ника» планируют наладить на базе балашихинской компании «Рекстроймонтаж». Об этом сообщил заместитель генерального директора предприятия Александр Козырев.
«Мы производим всепогодные болотоходы „Ника“. Комплектующие у нас преимущественно отечественные. Это был пилотный экземпляр, он оказался очень удачным и в кратчайшие сроки мы планируем наладить производственную линию, создать рабочие места и развиваться. У нас будут работать сборщики, сварщики, токари. Наши покупатели это и рыбаки, и лесные хозяйства, просто молодежь, которая любит покататься по бездорожью. Все, кому нравятся свежий воздух и природа», — сказал Александр Козырев.
Он добавил, что также на базе предприятия планируется выпускать и мотовездеходы «Мастертехно».
Предприятие работает в Балашихе с 1994 года. Ранее оно занималось строительством.
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11.10.1909:46:40