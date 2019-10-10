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Производство

«Рекстроймонтаж» выпустил новый болотоход «Ника»

 © bbnews.ru

Производство болотоходов «Ника» планируют наладить на базе балашихинской компании «Рекстроймонтаж». Об этом сообщил заместитель генерального директора предприятия Александр Козырев.

«Мы производим всепогодные болотоходы „Ника“. Комплектующие у нас преимущественно отечественные. Это был пилотный экземпляр, он оказался очень удачным и в кратчайшие сроки мы планируем наладить производственную линию, создать рабочие места и развиваться. У нас будут работать сборщики, сварщики, токари. Наши покупатели это и рыбаки, и лесные хозяйства, просто молодежь, которая любит покататься по бездорожью. Все, кому нравятся свежий воздух и природа», — сказал Александр Козырев.

Он добавил, что также на базе предприятия планируется выпускать и мотовездеходы «Мастертехно».

Предприятие работает в Балашихе с 1994 года. Ранее оно занималось строительством.

 © bbnews.ru
Источник: http://balashiha.ru/press_center/ne...dov-planiruyut-naladit-v-balashikhe

Рекстроймонтаж, болотоход, вездеход
  • Нет аватара Мафусаил
    11.10.1909:46:40

    Чтото промышленый дизайн у нас хварает! Вцелом + конечноде! Машина всеходная с необычной сцепкой! Желаю вам ребята развития и продвижения и конечно же с дизайном не забрасывайте! ;)

    #1164529
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