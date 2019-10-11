ПД-14 готовят к летным испытаниям

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В конце сентября специалисты предприятий «ОДК-Пермские моторы», «ОДК-Авиадвигатель» и Иркутского авиационного завода — филиала ПАО «Корпорация «Иркут» (ИАЗ) провели ряд рабочих встреч по вопросам организации участка досборки (поддинга) двигательных установок ПД-14 на территории ИАЗ. Это стало очередным шагом к организации сопровождения летных испытаний и началу эксплуатации ПД-14 в составе нового российского лайнера МС-21.

В частности, обсуждались вопросы по обслуживанию пермских авиадвигателей в условиях летных испытаний и серийного производства, порядок и сроки установки двигателей на крыло, особенности оформления документации при проведении входного контроля двигателя и многое другое.

На участке поддинга на Иркутском авиационном заводе будет происходить досборка двигательной установки (ДУ) — монтаж мотогондолы и реверсивного устройства, которые поставляются напрямую с предприятий-производителей (АО «ПЗ «МАШ» и ПАО «ВАСО»). После входного контроля ДУ отправят в цех окончательной сборки, где ее установят на «боевой» пилон под крыло. После этого самолет переместят в летно-испытательное подразделение, где специалисты службы эксплуатации приступят к наземным отработкам, а затем и к облетам, вплоть до его отправки на летные испытания в подмосковный Жуковский. На всех этапах двигатели будут сопровождать специалисты АО «ОДК-Пермские моторы».

Летные испытания МС-21 с пермскими двигателями ПД-14 начнутся в 2020 году. В настоящее время два ПД-14 для испытаний самолета переданы корпорации «Иркут», но пока находятся на ответственном хранении в Перми. Еще два будут собраны до конца года и также переданы авиастроительной компании. Пятый двигатель изготовлен как резервный — для исключения задержек в графике летных испытаний.