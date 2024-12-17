ОДК-Пермские моторы: показываем как производят двигатели ПД-14 и ПС-90А

На предприятии ОДК-Пермские моторы производят серийные газотурбинные двигатели для авиации и предприятий топливно-энергетического комплекса. Здесь в современных цехах собирают проверенный временем двигатель четвёртого поколения ПС-90А и самый известный отечественный двигатель нового поколения — ПД-14. Команда проекта «Время — вперёд!» отправилась в Пермь на один из самых значимых заводов России, чтобы своими глазами увидеть, как создают двигатели для российской авиации и промышленности. Поехали!

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