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Innokentij90 17 декабря 2024, 17:19 Видеоблог

ОДК-Пермские моторы: показываем как производят двигатели ПД-14 и ПС-90А

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На предприятии ОДК-Пермские моторы производят серийные газотурбинные двигатели для авиации и предприятий топливно-энергетического комплекса. Здесь в современных цехах собирают проверенный временем двигатель четвёртого поколения ПС-90А и самый известный отечественный двигатель нового поколения — ПД-14. Команда проекта «Время — вперёд!» отправилась в Пермь на один из самых значимых заводов России, чтобы своими глазами увидеть, как создают двигатели для российской авиации и промышленности. Поехали!

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Источник: https://rutube.ru/video/61ce49214f3b66d74066e3399548bc00/

Время вперед, ОДК-Пермские моторы, ПД-14, ПС-90А, импортозамещение
  • artal artal
    17.12.2419:30:28

    Давно такого не было — плюсов не хватило!) Завтра поставлю!       

    Отредактировано: artal~19:31 17.12.24
    #1294160
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