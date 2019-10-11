Парк депо Белово пополнился 18 новыми тепловозами

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Парк подвижного состава эксплуатационного локомотивного депо Белово Кузбасского региона Западно-Сибирской железной дороги пополнился 18 новыми маневровыми тепловозами серии ТЭМ18ДМ, которые заменили устаревшие тепловозы ТЭМ2. Таким образом, парк депо обновился более чем на треть.

Подвижной состав оснащен системой электронного управления подачей топлива, системы безопасности: комплексом регистрации параметров движения, микропроцессорным дешифратором, телемеханической системой контроля бодрствования машиниста.

Для членов бригад в кабинах поступивших тепловозов предусмотрены холодильник и микроволновая печь, установлена система климат-контроля.

Новые тепловозы, предназначенные для маневровых работ по формированию вагонов, распределены по участкам Беловского железнодорожного узла и уже работают на его ключевых углепогрузочных станциях — Ленинск-Кузнецкий-II, Мереть, Прокопьевск, Бочаты, Черкасов Камень, Белово, Разрез.