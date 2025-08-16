Завершена реконструкция станции Бирюлинская в Кузбассе
В ходе работ проведены следующие мероприятия:
Проложено 4,5 километра новых главных путей и построено 12 стрелочных переводов. Создан новый приёмоотправочный путь длиной более 1 километра.
Произведена замена устаревших систем автоматики, телемеханики и связи. Установлены шумозащитные экраны для снижения акустического воздействия на окружающее пространство.
Модернизация позволила увеличить пропускную способность станции и упростить маневровые операции. Улучшения коснулись и условий труда сотрудников: отреставрировано здание поста электрической централизации, обновлены коммуникации и установлена новая аппаратура связи.
Территорию станции благоустроили, создав зелёный сквер, декоративное ограждение и разместив макет исторического паровоза Черепановых.
