Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
Есть метка на карте вчера 19
Kотенко Cергей Дорожное строительство

Завершена реконструкция станции Бирюлинская в Кузбассе

 © gudok.ru

В ходе работ проведены следующие мероприятия:

Проложено 4,5 километра новых главных путей и построено 12 стрелочных переводов. Создан новый приёмоотправочный путь длиной более 1 километра.

Произведена замена устаревших систем автоматики, телемеханики и связи. Установлены шумозащитные экраны для снижения акустического воздействия на окружающее пространство.

Модернизация позволила увеличить пропускную способность станции и упростить маневровые операции. Улучшения коснулись и условий труда сотрудников: отреставрировано здание поста электрической централизации, обновлены коммуникации и установлена новая аппаратура связи.

Территорию станции благоустроили, создав зелёный сквер, декоративное ограждение и разместив макет исторического паровоза Черепановых.
Источник: gudok.ru

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Комментарии

Для комментирования необходимо войти на сайт