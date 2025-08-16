вчера 19 — оцените публикацию — Kотенко Cергей Дорожное строительство Завершена реконструкция станции Бирюлинская в Кузбассе © gudok.ru В ходе работ проведены следующие мероприятия: Проложено 4,5 километра новых главных путей и построено 12 стрелочных переводов. Создан новый приёмоотправочный путь длиной более 1 километра. Произведена замена устаревших систем автоматики, телемеханики и связи. Установлены шумозащитные экраны для снижения акустического воздействия на окружающее пространство. Модернизация позволила увеличить пропускную способность станции и упростить маневровые операции. Улучшения коснулись и условий труда сотрудников: отреставрировано здание поста электрической централизации, обновлены коммуникации и установлена новая аппаратура связи. Территорию станции благоустроили, создав зелёный сквер, декоративное ограждение и разместив макет исторического паровоза Черепановых. Источник: gudok.ru

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈