В Ноябрьске открылся крупнейший парк Ямала

© admnoyabrsk.ru

Сегодня в Ноябрьске открылся первый на Ямале городской парк культуры и отдыха. Реконструкция городского парка, это самый масштабный проект программы «Комфортная городская среда» на территории всего региона. Парк поменял не только название, став из Детского — Ноябрьск парком, а полностью изменил свой облик. Гармонично вписавшись в природный ландшафт, парк завораживает масштабами и современными архитектурными решениями. Здесь тихие зоны, где каждый может насладиться природой и тишиной, сменяют необычные арт-обьекты, яркие и максимально наполненные многофункциональные площадки.

(+ 52 фото)

Несмотря на то, что многие жители успели ознакомиться почти со всеми новыми объектами на протяжении последних недель, настоящим сюрпризом для всех сегодня стала подсветка парка, которую включили впервые и бой часов на каланче.

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

Территория городского парка Ноябрьска уникальна, ведь не часто встретишь участок реликтового леса в центре современного города. В Ноябрьске же, ещё во времена ударной комсомольской стройки удалось сохранить нетронутым участок тайги площадью более 44 га. Советские градостроители 40 лет назад определили эту территорию одним из ядер зарождающегося города и присвоили ей простое наименование — ОГЦ 2 (Общегородской центр 2 очереди). Задумка воплотилась в жизнь и через некоторое время территорию окружили городские кварталы. Микрорайон действительно стал центром города, ведь по его периметру расположились здания Администрации города, офисов градообразующих предприятий и торговых центров.

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

Сама же история парка началась в начале 90-х годов. Именно тогда здесь установили детские аттракционы, колесо обозрения, проложили пешеходные дорожки. Детский парк стал излюбленным местом досуга горожан, но несмотря на регулярные усовершенствования и ремонты в XXI веке его внешний вид морально устарел.

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

Администрацией города был подготовлен проект реконструкции, но огромная территория требовала и огромных финансовых вложений, обеспечить которые город не мог. Всё изменилось в 2018 году, когда в Ноябрьске началась реализация программы «Комфортная городская среда». За два летних сезона были проведены масштабные работы первого этапа реконструкции.

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

В первом этапе реконструкции подверглась территория площадью 9 га., здесь проложено несколько километров новых пешеходных дорожек.

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

Рельеф местности в парке сложный, высота холма составляет более 16 метров. Это обстоятельство с одной стороны осложняло работу строителям, но с другой сделало зону отдыха неповторимой и позволило создать многоуровневые площадки. А для того, чтобы они были доступны для всех групп населения, их связали пешеходными дорожками, опоясывающими всю территорию. По любой из них до смотровой площадки без особого труда может добраться и мама с коляской, и человек с ограниченными физическими возможностями.

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

Самым сложным объектом пешеходной сети по праву можно назвать парадную лестницу.

© admnoyabrsk.ru

Смотровая площадка парка. Добраться сюда горожанам с ограниченными физическими возможностими ранее было невозможно, ведь тротуарная связь «верхней» и «нижней» частей парка отсутствовала.

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

Теперь парк насыщен множеством тематических игровых площадок.

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

Один из нескольких панда-парков.

© admnoyabrsk.ru

Рельеф парка позволил осуществить интересную задумку горожан — аттракцион «Всесезонные горки для тюбинга».

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

Траволатор для тюбингов.

© admnoyabrsk.ru

Центральная площадь парка.

© admnoyabrsk.ru

В парке установлен памятник комару. Это не точная копия, а аналог знаменитого памятника установленного на КС-1. Там исторический памятник и останется, а этот новый объект будет радовать горожан здесь — в обновлённом парке.

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

Напомню,что реконструкция парка была задумана давно. Стадион «Ноябрьск» и центр единоборств, разместившиеся в центральной части, тоже являются частью городского парка.

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

В рамках реконструкции парка на городском стадионе заработала площадка «Сильный двор Ноябрьск», которая стала настоящим подарком для всех любителей кроссфита, воркаута и силовых тренировок на свежем воздухе.

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

Территория городского парка по истине масштабна, полностью оценить её можно только вживую.

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

Впереди ещё несколько лет реконструкции, ведь проект разработан на все 44 гектара зелёной зоны, но уже сейчас можно сказать, что Ноябрьск не зря затеял масштабный проект и получил замечательную зону отдыха, чего стоит только уникальная входная группа.

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

© admnoyabrsk.ru

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/v3Bw2XlQDcs

Ну, а как парк выглядел незадолго до открытия можно посмотреть на видео.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/kwSQR1q2r9A

В публикации использованы фото А.Капкова и Г. Джалилова.