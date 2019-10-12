В Ноябрьске открылся крупнейший парк Ямала
Сегодня в Ноябрьске открылся первый на Ямале городской парк культуры и отдыха. Реконструкция городского парка, это самый масштабный проект программы «Комфортная городская среда» на территории всего региона. Парк поменял не только название, став из Детского — Ноябрьск парком, а полностью изменил свой облик. Гармонично вписавшись в природный ландшафт, парк завораживает масштабами и современными архитектурными решениями. Здесь тихие зоны, где каждый может насладиться природой и тишиной, сменяют необычные арт-обьекты, яркие и максимально наполненные многофункциональные площадки.
(+ 52 фото)
Несмотря на то, что многие жители успели ознакомиться почти со всеми новыми объектами на протяжении последних недель, настоящим сюрпризом для всех сегодня стала подсветка парка, которую включили впервые и бой часов на каланче.
Территория городского парка Ноябрьска уникальна, ведь не часто встретишь участок реликтового леса в центре современного города. В Ноябрьске же, ещё во времена ударной комсомольской стройки удалось сохранить нетронутым участок тайги площадью более 44 га. Советские градостроители 40 лет назад определили эту территорию одним из ядер зарождающегося города и присвоили ей простое наименование — ОГЦ 2 (Общегородской центр 2 очереди). Задумка воплотилась в жизнь и через некоторое время территорию окружили городские кварталы. Микрорайон действительно стал центром города, ведь по его периметру расположились здания Администрации города, офисов градообразующих предприятий и торговых центров.
Сама же история парка началась в начале 90-х годов. Именно тогда здесь установили детские аттракционы, колесо обозрения, проложили пешеходные дорожки. Детский парк стал излюбленным местом досуга горожан, но несмотря на регулярные усовершенствования и ремонты в XXI веке его внешний вид морально устарел.
Администрацией города был подготовлен проект реконструкции, но огромная территория требовала и огромных финансовых вложений, обеспечить которые город не мог. Всё изменилось в 2018 году, когда в Ноябрьске началась реализация программы «Комфортная городская среда». За два летних сезона были проведены масштабные работы первого этапа реконструкции.
В первом этапе реконструкции подверглась территория площадью 9 га., здесь проложено несколько километров новых пешеходных дорожек.
Рельеф местности в парке сложный, высота холма составляет более 16 метров. Это обстоятельство с одной стороны осложняло работу строителям, но с другой сделало зону отдыха неповторимой и позволило создать многоуровневые площадки. А для того, чтобы они были доступны для всех групп населения, их связали пешеходными дорожками, опоясывающими всю территорию. По любой из них до смотровой площадки без особого труда может добраться и мама с коляской, и человек с ограниченными физическими возможностями.
Самым сложным объектом пешеходной сети по праву можно назвать парадную лестницу.
Смотровая площадка парка. Добраться сюда горожанам с ограниченными физическими возможностими ранее было невозможно, ведь тротуарная связь «верхней» и «нижней» частей парка отсутствовала.
Теперь парк насыщен множеством тематических игровых площадок.
Один из нескольких панда-парков.
Рельеф парка позволил осуществить интересную задумку горожан — аттракцион «Всесезонные горки для тюбинга».
Траволатор для тюбингов.
Центральная площадь парка.
В парке установлен памятник комару. Это не точная копия, а аналог знаменитого памятника установленного на КС-1. Там исторический памятник и останется, а этот новый объект будет радовать горожан здесь — в обновлённом парке.
Напомню,что реконструкция парка была задумана давно. Стадион «Ноябрьск» и центр единоборств, разместившиеся в центральной части, тоже являются частью городского парка.
В рамках реконструкции парка на городском стадионе заработала площадка «Сильный двор Ноябрьск», которая стала настоящим подарком для всех любителей кроссфита, воркаута и силовых тренировок на свежем воздухе.
Территория городского парка по истине масштабна, полностью оценить её можно только вживую.
Впереди ещё несколько лет реконструкции, ведь проект разработан на все 44 гектара зелёной зоны, но уже сейчас можно сказать, что Ноябрьск не зря затеял масштабный проект и получил замечательную зону отдыха, чего стоит только уникальная входная группа.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/v3Bw2XlQDcs
Ну, а как парк выглядел незадолго до открытия можно посмотреть на видео.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/kwSQR1q2r9A
В публикации использованы фото А.Капкова и Г. Джалилова.
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12.10.1920:48:54
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