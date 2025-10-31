На этой неделе в Ноябрьске наконец-то выпал снег и закончился сезон благоустройства. Наступление зимы город встретил праздником, 31 октября состоялось открытие набережной на берегу озера Безымянное. Новая зона отдыха называется «Город на воде», здесь обустроен сквер, две большие площади, вымощенные плиткой, установлена спортивная площадка для игры в баскетбол, МАФы, фуд-корт, оборудованы парковочные места для автомобилей. Одними из достопримечательностей территории стала 20-метровая смотровая башня с архитектурной подсветкой и беседки над водой. Общественное место станет круглогодичным, зимой на льду оборудуют каток. Новая набережная, это общественное пространство для детей, молодёжи и взрослых.

Территория вокруг озера Безымянного изменилась кардинально. Она наполнилась новым смыслом.Теперь это место для отдыха горожан и подарок Ноябрьску в юбилейный год.

Озеро Безымянное, это единственный водоём в городской застройке и его потенциал позволял провести здесь масштабное благоустройство, сделать его ещё одним любимым местом отдыха для ноябрян. В прошлом году общественная территория была выбрана жителями Ноябрьска в качестведля благоустройства в 2025 году, за неё проголосовало 12 914 жителей.

Озеро расположено в микрорайоне «К», это коммунальная зона, тут находится гаражный кооператив, городская котельная, пожарная часть, торговые центры, спорткомплекс, базы и офисы коммунальных предприятий и др. Территория тут не располагала к отдыху, берега представляли более 28 гектаров захламлённой и невостребованной городской территории.

Обустройство территории вокруг Безымянного за лето вышло на финиш. На одном берегу забили 300 метров шпунта и устроили полторы тысячи квадратов тропинки из плитки, с другой стороны построили 900 квадратных метров металлической тропинки на сваях.

С открытого пространства благоустроенной территории открываются красивые виды на телевышку, пожарную башню, купола храма.

Примыкающий к озеру гаражный комплекс закрыт специальным ограждением, чтобы выглядело эстетично и соответствовало общему стилю зоны отдыха. Его украшает забавный мурал с зубастиками-рокерами.

В Администрации Ноябрьска отметили, что стильная и современная зона отдыха должна стать востребованной у горожан. В любом случае оценку дадут горожане и гости Ноябрьска. Эта территория будет развиваться и в дальнейшем, её будут дополнять новыми объектами в зависимости от потребностей и пожеланий жителей. Символично, что год 50-летия города завершается таким большим событием.

