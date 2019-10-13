Обзор строительства и реконструкции учреждений здравоохранения

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В поселке Бохан Иркутской области открылся долгожданный стационар районной больницы на 155 коек.

На возведение поликлиники вложили 489 млн рублей, стационара — 1 млрд 167 миллионов рублей. В стационаре разместились акушерское, гинекологическое, педиатрическое, реанимационное и приемно-диагностическое отделения. В планах — открыть здесь первичное сосудистое отделение, травмацентр второго уровня, межмуниципальный центр малоинвазивной хирургии, а также психиатрическое отделение.

В ОГБУЗ «Боханская районная больница» работают 53 врача и 165 средних медицинских работников. В прошлом году учреждение заключило договоры на целевое обучение в Иркутском государственном медицинском университете по специальности «Педиатрия» с двумя выпускниками. С пятью врачами заключены договоры по их подготовке в ординатуре по специальностям: «Хирургия», «Оториноларингология», «Онкология», «Стоматология терапевтическая», «Неврология».

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Еще шесть студентов обучаются по программам СПО: три — по специальности «Сестринское дело», три — по специальности «Лечебное дело», квалификация «Фельдшер».

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Также больница привлекает персонал по программе «Земский доктор» — с 2012 по 2018 гг. привлечено 40 врачей. Напомним, что в Бохане также построен 24-квартирный жилой дом для работников ОГБУЗ.

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В Бийске Алтайского края после капитального ремонта открыт инфекционный корпус Центральной городской больницы

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Инфекционный корпус Центральной городской больницы Бийска был построен в 1985 году и с момента постройки капитальный ремонт в здании не производился, лишь выборочные косметические работы. Этого было не достаточно, т.к. были изношены все инженерные сети.

Ремонт был начат в 2017 году и проводился в рамках реализации краевой адресной инвестиционной программы. На выделенные денежные средства были выполнены капитальный ремонт инженерных сетей, замена дверных и оконных блоков, палат, расположенных на 2 и 3 этажах здания.

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В ходе выполнения работ возникла необходимость в проведении капитального ремонта 1 этажа (приемного покоя), кровли и подвала здания, а также замене лифтового оборудования. Объект был включен в краевую адресную инвестиционную программу на 2018-2019 годы. Благодаря этому ремонт был завершен полностью. Корпус обновился не только внутри, но и снаружи: провели капитальный ремонт кровли, завершен монтаж отмостки вокруг здания инфекционного корпуса, установлены входные зоны и навесы во все боксы, смонтировано и запущено уличное освещение.

С 24 июля инфекционный корпус возобновил работу.

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За период капитального ремонта с сентября 2017 года по 24 июля 2019 года, было потрачено из средств краевого бюджета 63,8 млн руб.

Дополнительно за счет средств отрасли было выделено более 3-х млн руб. на приобретение медицинской мебели.

В корпусе № 5 Кемеровской областной клинической больницы им. С.В. Беляева завершился капитальный ремонт

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В отделениях корпуса выполнен современный ремонт, установлена новая мебель. Перепланировка позволила увеличить количество палат с повышенной комфортностью, организовать просторные холлы с мягкими зонами для пациентов и посетителей. Палаты оборудованы кнопкой вызова медицинского персонала. Проведена замена электропроводки, сантехники. Приведены в порядок все лестничные марши. В коридорах неврологического отделения установлены специальные поручни для пациентов, перенесших инсульт и имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата.

Ремонт проведен на площади 3,2 тыс. кв. м. На эти цели потрачено около 33 млн рублей из собственных средств больницы.

В корпусе № 5 расположены три отделения. В отделении челюстно -лицевой и реконструктивной хирургии выполняются сложные операции при врожденных пороках развития лица, в том числе и у малышей первого месяца жизни. При обширных дефектах и деформации костей лицевого скелета и мягких тканей используется компьютерное моделирование.

В нейрохирургическом отделении больницы врачи проводят сложнейшие хирургические вмешательства на головном и спинном мозге, оказывают нейроонкологическую помощь. Операционная отделения соответствует мировым стандартам.

В неврологическом отделении оказывается медицинская помощь больным миастенией, рассеянным склерозом и другими аутоиммунными заболеваниями. 95% пациентов отделения — это люди, относящиеся к категории тяжелых больных. Уровень подготовки специалистов и направленность отделения позволяют оказывать помощь при наследственно-дегенеративных заболеваниях.

В течение года в каждом из трех отделений медицинскую помощь получают более 1,5 тыс. человек.

В Черемховском районе Иркутской области открылись два вновь построенных ФАПа

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Объекты возведены по типовому проекту из сэндвич-панелей, на ленточном бетонном фундаменте. Общая площадь каждого здания составляет около 128 квадратных метров. Внутри зданий двенадцать помещений общей площадью более ста квадратных метров. Здесь оборудовано автономное электрическое отопление, приточно-вытяжная вентиляция, автономная система канализации и горячего водоснабжения

Сейчас же созданы комфортные условия для качественного оказания первичной медико-санитарной помощи жителям, ведется прием взрослого и детского населения, диспансеризация и профилактические медицинские осмотры выездными врачебными бригадами, осуществляется кольцевой забор анализов на лабораторные исследования, регистрация ЭКГ, измерение биохимических показателей крови, измерение внутриглазного давления. ФАПы сел Зерновое и Новогромово оснащены современным медицинским оборудованием в соответствии со стандартом на сумму более 1,5 миллиона рублей.

После ремонта открылся родильный дом Областной клинической больницы скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского в Кемеровской области

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Родильный дом Областной клинической больницы скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского распахнул двери для своих пациенток после текущего ремонта и обновления.

Плановый ремонт длился один месяц. За это время сделали косметический ремонт в родильных залах, комнате свиданий, в палатах, процедурных кабинетах и столовых, а также реконструировали двухместные палаты.

Для переделки использовали современные материалы и передовые строительные технологии, что значительно облегчает санитарную обработку помещений роддома. Пребывание наших пациенток в обновленных палатах бесплатное, возможно совместное с мужем, мамой, сестрой.

Обновления коснулись и родового отделения. Здесь установлена современная шведская стенка и дополнительно приобретены фитболы. Все работы произвели за счет средств больницы.

Родильный дом Областной клинической больницы скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского был открыт в 1937 году. Ежегодно здесь на свет появляются около 2000 младенцев. Специалисты роддома на постоянной основе проводят «Школы будущих мам», по желанию беременных женщин организуют экскурсии и консультации врачей, знакомят с докторами. Также на роды можно прийти с партнером (мужем, сестрой, мамой и т. п. ).

В роддоме широко применяются современные методики обследования и лечения, осуществляется постоянный контроль состояния матери и ребенка.

Под Ачитом Свердловской области открыли модульный ФАП и презентовали мобильный комплекс «Диагностика»

Торжественное открытие модульного фельдшерско-акушерского пункта, а также презентация мобильного лечебно-профилактического комплекса «Диагностика» состоялись в деревне Нижний Арий Ачитского городского округа в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».

Способствовать сохранению здоровья жителям глубинки должен и мобильный лечебно-профилактический комплекс «Диагностика», оснащенный самым современным медицинским оборудованием.

«Оно позволит проводить профилактические или лечебные осмотры жителей отдаленных населенных пунктов. Уже с начала этой недели мобильный комплекс будет осуществлять работу по строгому графику в деревнях Лямпа, Верхний Потам, Верх-Тиса, русские Карши, Кочкильда», — сказал главный врач Ачитской ЦРБ Олег Шахбанов.

На модульное здание ФАПа было выделено около 3,8 миллиона рублей, на приобретение «Диагностики» — 12 миллионов рублей.

Состоялось открытие фельдшерско-акушерского пункта в с. Шахматовка Бузулукского района Оренбургской области

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Фельдшер Полина Чуткова высоко оценила новый ФАП и его оборудование. Строительство и оснащение ФАПа велось по государственной программе развития сельских территорий. Всего в объект вложили почти 7 миллионов рублей.

В Шахматовке проживают почти 900 человек, из них 160 детей, и свой медицинский центр селу необходим.

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Для справки

Шахматовский ФАП, рассчитанный на 20 посещений в смену, занимает площадь 70 кв.м. Имеются фельдшерский, акушерский, детский, процедурный (прививочный) кабинеты, есть санитарно-бытовые комнаты.

В арсенале медицинских работников — электрокардиограф и дефибриллятор, кислородный ингалятор, укладки для оказания помощи при неотложных состояниях и многое другое — все, что предусмотрено нормативными документами по стандартам оснащения ФАПов.

Оборудовано помещение для аптечного пункта. Доставка в населенный пункт лекарственных препаратов теперь доступна льготникам всех категорий.

ФАП подключен к высокоскоростному Интернету. Это позволит местным медикам проводить онлайн-консультации с врачами Бузулукской районной больницы и ведущими медицинскими учреждениями областного уровня.

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В селе Большой Вьяс Лунинского района Пензенской области построен офис врача общей практики

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Завершено строительство офиса врача общей практики в селе Большой Вьяс Лунинского района Пензенской области. Открытие нового медицинского отделения позволит обеспечить не только качество оказания медицинской помощи по месту жительства, но и комфорт пребывания пациентов в медицинском учреждении.

Офис врача общей практики рассчитан на прием 25 пациентов в день. Здесь предусмотрены кабинет приёма врача общей практики, кабинет приема детей, прививочный, процедурный, физиотерапевтический, смотровой, стоматологический кабинеты, лаборатория. Можно пройти осмотр, сделать ЭКГ, сдать анализы.

На строительство амбулатории и обустройство прилегающей территории было израсходовано более 8 млн рублей в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

В Мошковском районе Новосибирской области открылся новый ФАП

В новом ФАПе, площадь которого около 80 кв.м., созданы комфортные условия для персонала и пациентов, имеется все необходимое оборудование. В п. Октябрьский Мошковского района расположен микрорайон «Светлый», в котором проживают около 3 000 населения, из них на обслуживание к ГБУЗ НСО «Мошковская ЦРБ» прикреплено 459 человек.

Кроме того, в Колыванском районе начал работать первый в регионе передвижной медицинский комплекс на базе тягача «КамАЗ», а в Куйбышевском, Барабинском, Кыштовском и Северном районах — мобильный ФАП на базе автобуса ПАЗ. Данные мобильные передвижные ФАПы позволят оказывать первичную медико-санитарную помощь в отдаленных и труднодоступных районах региона, где проживает менее 100 человек.

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В поселке Меловой Ульяновской области начал работу новый фельдшерско-акушерский пункт

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В ходе возведения здания в 2018 году выполнена вертикальная планировка участка, устройство монолитного фундамента, кровли и полов, кирпичная кладка стен и вентиляционных каналов. Установлены оконные блоки и металлические двери, система внутреннего отопления, водоснабжения и вентиляции, проведены отделочные и благоустроительные работы.

В новом фельдшерско-акушерском пункте будет обслуживаться порядка 700 человек.

Напомним, за последние два года в сёлах Ульяновской области уже построено 16 новых модульных ФАПов, закуплено два передвижных фельдшерско-акушерских пункта в Никольскую и Базарносызганскую больницы. В рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение» в 2019 году в регионе будет возведено два новых ФАПа, еще четыре капитально отремонтированы.

В Свердловской области открылся Центр здоровья и еще одна «бережливая» поликлиника

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В Алапаевске состоялось открытие Центра здоровья и «бережливой» поликлиники на базе городской больницы. Реконструкция медучреждения обошлась в пять миллионов рублей. В больнице обслуживается 33 тысячи взрослых и 9 тысяч детей.

Современная модель открытой регистратуры ориентирована на комфортное взаимодействие сотрудников с посетителями. Задача по поиску амбулаторных карт и их движение по поликлинике организованы с использованием региональной медицинской информационной системы. Всё это сводит временные затраты ожидания медицинской помощи к минимуму. Для приема входящих звонков функционирует call-центр. В поликлинике размещены электронные инфоматы для самостоятельной записи к участковым врачам и врачам — специалистам. Встречают посетителей поликлиники дежурные администраторы. В поликлинике появились навигация и электронные табло, на котором транслируется график врачебного приема и номера кабинетов.

Второе, но не менее важное событие сегодняшнего дня, официальное открытие Центра здоровья. Задача врачей нового учреждения — формировать у жителей приоритет здорового образа жизни, информировать о факторах риска развития заболеваний, формировать ответственное отношение к своему здоровью. Центр оборудован современной аппаратурой, с помощью которой можно за одно посещение пройти обследование основных систем организма: узнать о соотношении воды, жировой и мышечной массы, выявить признаки сердечно-сосудистого заболевания, определить уровень сахара и холестерина в крови, измерить вес, рост, провести компьютеризированное обследование сердечной деятельности и оценить работу дыхательной системы.

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Холл поликлиники «до» и «после»

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регистратура «до» и «после»

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гардероб

В усинских сёлах республики Коми Щельябож и Мутный Материк завершены работы по строительству врачебных амбулаторий

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Здания медицинских учреждений с палатами дневного стационара возведены на средства компании «ЛУКОЙЛ» .

Существующие в Щельябоже и Мутном Материке здания амбулаторий сильно обветшали и не могут обеспечить качественное медицинское обслуживание жителей сёл и близлежащих к ним деревень. Учреждения располагаются в деревянных зданиях 70-80-х годов постройки, помещения не соответствуют современным стандартам.

«Сохранить здоровье людей, тем более живущих в непростых условиях Крайнего Севера, — это приоритетная задача как для руководства региона и муниципалитетов, так и для нашей компании. Тем более Щельябож и Мутный Материк — это отдаленные сёла, а их жителям качественная медицинская помощь требуется, что называется, здесь и сейчас. Поэтому строительство новых современных амбулаторий и было предусмотрено в действующем соглашении о сотрудничестве между правительством и компанией «ЛУКОЙЛ», — отметила заместитель генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми по связям с общественностью Евгения Лясковская.

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По информации исполнительного директора компании-подрядчика Павла Черепанова, новые врачебные амбулатории в сёлах практически готовы принимать пациентов. Завершены все строительные работы, завезено оборудование, благоустроена прилегающая территория. Идёт оформление документов для ввода зданий в эксплуатацию.

В каждой амбулатории есть стоматологический и физиотерапевтический кабинеты, палата дневного стационара. Здания выполнены из современных материалов и полностью автономны. Они оснащены дизельными генераторами, которые в случае отключений в электросети автоматически запустятся и обеспечат бесперебойное энергоснабжение. Предусмотрено автономное водоснабжение и локальные очистные сооружения. В амбулаториях созданы условия для маломобильных пациентов: установлены пандусы, оборудованы специализированные санузлы.

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Кроме того, в ближайшие месяцы в Щельябоже сдадут двухквартирный дом под служебное жилье для медицинских работников.

В Майнской районной больнице Ульяновской области капитально отремонтировали детское отделение

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С 2012 года в Майнской районной больнице обновили гинекологическое, терапевтическое, неврологическое, стоматологическое отделения, а также часть помещений в поликлинике. Детское отделение стационара рассчитано на десять мест. Ремонтные работы в нем проводились на средства областного бюджета в течение 2017- 2018 годов.

«В отделении полностью заменены системы водоснабжения, отопления, электрика, оконные блоки, отремонтирован лестничный марш, благоустроена прилегающая территория. Организованы современные игровые, комнаты для отдыха родителей. Закуплена новая мебель, в том числе усовершенствованные пеленальные столики для новорожденных. Сейчас активно идет ремонт в детской консультации. Мы выполнили более 20% запланированных работ и в ноябре примем первых пациентов в «доброжелательной поликлинике», — прокомментировала главный врач Майнской районной больницы Ирина Крупнова.

Напомним, в рамках нацпроекта в семи районных больницах области в детских отделениях реализуют стандарт «Бережливая поликлиника»: Майнском, Инзенском, Карсунском, Барышском, Радищевском, Тереньгульском, а также Николаевском районах. В последнем уже приступили к ремонту.

Кроме того, с 2011 года по программе «Земский доктор» принято на работу около 30 специалистов. В 2,5 раза повышена укомплектованность больницы кадрами, в том числе первичного звена — практически на 100%.

В Приемно-диагностическом отделении Кузнецкой межрайонной детской больницы Пензенской области завершен ремонт

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Приемно-диагностическое отделение Кузнецкой межрайонной детской больницы встречает посетителей в обновленных, комфортных условиях. Здесь завершился капитальный ремонт.

Мероприятия по созданию современной инфраструктуры детских поликлиник и детских поликлинических отделений в медицинских организациях области реализованы в рамках региональной программы «Развитие детского здравоохранения».

«Ремонт проведен за счет средств областного бюджета. В рамках государственной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области» нам было выделено более 5,3 млн рублей», — поясняет главный врач Кузнецкой межрайонной детской больницы Галина Дерябина.

Теперь с порога юные пациенты и их родители оказываются в современном, оборудованном приемно-диагностическом отделении, где для каждого системой цветной навигации предусмотрен свой собственный маршрут.

Уже в фойе посетители смогут сориентироваться, куда следует обращаться за той или иной медицинской помощью, следуя цветовым указателям. В холлах размещены информационные стенды с планом дислокации подразделений учреждения, и с расшифровкой цветовых обозначений навигации.

По пути следования со стен юных пациентов встречают герои любимых сказок и мульфильмов, а для ожидания предусмотрены комфортабельные места.

Благодаря ремонту появилась возможность оборудовать приемно-диагностическое отделение противошоковой палатой, отдельным «мельцеровским» боксом, кабинетами приёма врача педиатра и детского хирурга. Улучшены условия для клинико-диагностической лаборатории экстренной службы, созданы отдельные большие кабинеты для проведения ультразвукового и функциональных исследований, а также для оказания неотложной помощи и травмпункт.

Также в ходе ремонта выполнены общестроительные работы, проведён частичный ремонт систем водоснабжения и водоотведения, электро — и теплоснабжения, видеонаблюдения, системы автоматической пожарной сигнализации, голосового сообщения и аварийного освещения. Оборудован санитарный узел, предназначенный для маломобильных групп.

В Нижнем Тагиле открылась еще одна детская «бережливая» поликлиника

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В Нижнем Тагиле открылась обновлённая детская поликлиника детской городской больницы, работа которой основана на принципах «бережливости». Изменения в поликлинике проводились в рамках реализации части мероприятий, входящих в национальный проект «Здравоохранение».

"Старт проекту в нашей больнице был дан 1 февраля 2018 года. Поликлиника по адресу Окунева, 32, самая крупная, из всех поликлиник детской больницы. К поликлинике прикреплено 23652 человека, это 24 педиатрических участка. Основные направления, которые мы реализовали — это открытая регистратура и оптимизация работы кабинета вакцинопрофилактики, они имели приоритетное значение в плане оптимизации работы поликлиники», — сообщил главный врач детской городской больницы Нижнего Тагила Дмитрий Клейменов.

© ntagil.org

В процессе реализации проекта в поликлинике появилась современная модель открытой регистратуры, где сотрудники взаимодействуют с посетителями, не отвлекаясь на телефонные звонки и поиск амбулаторных карт. Все эти задачи распределены между несколькими подразделениями. Для приема входящих звонков функционирует call-центр. Сотрудники картохранилища занимаются поиском и подбором амбулаторных карт пациентов. В поликлинике размещены электронные инфоматы, для самостоятельной записи к участковым врачам и врачам-специалистам. Встречают посетителей поликлиники и распределяют потоки населения дежурные администраторы. Организован кабинет здорового приема для пациентов без предварительной записи: для получения справок, санаторно-курортных карт и льготных рецептов. Также организован кабинет осмотра врача перед вакцинацией. Данные кабинеты снизят нагрузку на участковых врачей и сэкономят время родителей. В поликлинике появились удобная и понятная навигация и электронное табло, на котором транслируется график работы врачей, график работы зав. отделениями и номера кабинетов. Для детей организована игровая комната.

© ntagil.org

По словам руководителя Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи Свердловской области Елены Жолобовой финансирование проекта составило порядка 20 миллионов рублей и проводилось за счет средств областного бюджет.

© ntagil.org

Пост сделан с содействем блогера Human RS!