«Проектэлектротехника» из Чувашии запустила в серийное производство контроллер управления «Вектор Э»

© pr-t.ru

В корпорации «Проект-техника» после успешного прохождения квалификационных испытаний получен первый серийный контроллер управления дизельным электроагрегатом «Вектор Э-01» и модуль управления напряжением генератора МУНГ с приемкой ВП МО РФ на элементной базе отечественного производства. Контроллер управления «Вектор Э-01» и МУНГ были разработаны специалистами «Проект-техники» в городе Рыбинске в рамках реализации проекта, одной из целей которого было расширение компетенций Корпорации «Проект-техника» в области создания микроэлектронных устройств.

Изделия прошли весь цикл испытаний, включая климатические в температурном диапазоне от -50 °С до +50 °С, и поставлены на серийное производство под контролем ВП МО РФ в соответствии с ГОСТ РВ 15.301.

Контроллер управления «Вектор Э» является микропроцессорным устройством, осуществляющим все необходимые функции по управлению, контролю и защите генераторного агрегата. Контроллер содержит схемы для измерения 3-фазного тока и напряжения. Контроллер снабжен конфигурируемым ЖК-дисплеем, на который выводятся значения параметров и аварийные сигналы. ЖК-дисплей имеет автоматически включающийся подогрев позволяющий работать при температуре до -50 °С. После включения питания контроллер автоматически выполняет самодиагностику. В случае обнаружения неисправностей на дисплей выводится сообщение с номером неисправности.

© www.pr-t.ru