В Бурятии на боевое дежурство впервые заступили комплексы «Тор-М2У»

Расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор-М2У» впервые заступили на боевое дежурство на территории Бурятии, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Восточного военного округа.

«Расчеты тактических зенитных ракетных систем „Тор-М2У“ впервые заступили на боевое дежурство на территории Республики Бурятия. Усиление дежурных сил по противовоздушной обороне округа значительно увеличит ее эффективность при охране воздушного пространства в данном регионе», — отметили в округе.

тор м2у © militaryarms.ru

«Тор» — это зенитный ракетный комплекс дивизионного и бригадного уровня, предназначен для прикрытия важных объектов и войск от авиационных ударов и крылатых ракет. Комплекс может уничтожать цели, двигающиеся со скоростью до 700 м/с, на расстоянии от 0,5 до 12 км и высоте от 10 до 6 тыс. м. Он постепенно заменяет в войсках ЗРК предыдущего поколения «Оса». Сейчас в производстве находится более совершенная модификация — «Тор-2М»

Новость интересна тем, что МО РФ сообщало опоставке дивизиона «Тор-М2У» в 5-ю танковую бригаду, которая дислоцируется в Бурятии, еще в 2016 г.