В столице Хакасии открыли блок начальной школы лицея
14 октября в Абакане состоялось открытие блока начальной школы абаканского лицея. Общая стоимость объекта составляет 863 млн рублей. Новое здание лицея приняло 600 учащихся начальных классов.
Новое трехуровневое здание состоит из 4 связанных между собой блоков. В здании просторные классы, два спортивных зала, кабинеты нанотехнологий и робототехники. С лицея началось развитие робототехники в Хакасии, а сейчас на базе школы действует муниципальный Центр технического конструирования, изобретательства и моделирования и Летняя проектная академия, так что новые кабинеты пригодятся.
Кроме того в здании появились цифровые лаборатории, издательский центр, телестудия, новый библиотечный центр, концертный зал, хореографическая студия и просторная столовая. Большое внимание уделили медицине: в здании разместили процедурный, прививочный кабинет и современную стоматологическую технику.
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14.10.1914:23:09