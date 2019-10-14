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Детские сады и школы

В столице Хакасии открыли блок начальной школы лицея

 © gazeta19.ru

14 октября в Абакане состоялось открытие блока начальной школы абаканского лицея. Общая стоимость объекта составляет 863 млн рублей. Новое здание лицея приняло 600 учащихся начальных классов.

Новое трехуровневое здание состоит из 4 связанных между собой блоков. В здании просторные классы, два спортивных зала, кабинеты нанотехнологий и робототехники. С лицея началось развитие робототехники в Хакасии, а сейчас на базе школы действует муниципальный Центр технического конструирования, изобретательства и моделирования и Летняя проектная академия, так что новые кабинеты пригодятся.

Кроме того в здании появились цифровые лаборатории, издательский центр, телестудия, новый библиотечный центр, концертный зал, хореографическая студия и просторная столовая. Большое внимание уделили медицине: в здании разместили процедурный, прививочный кабинет и современную стоматологическую технику.

 © khakasia.info

 © racurs360.ru

 © khakasia.info
Источник: http://gazeta19.ru/index.php/obshch...alnoj-shkoly-novogo-zdaniya-litseya

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новая школа , Хакасия
  • aleksandrvvsysop . aleksandrvvsysop .
    14.10.1914:23:09

    А сразу после открытия глава города погиб в ДТП (возможно, сердечный приступ).

    #1165029
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