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Армия и Флот

Войска ЦВО получили по гособоронзаказу новейшие командные пункты АПЕ-5К

 © defendingrussia.ru

Подразделения связи 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Самарской области, получили по гособоронзаказу два новейших автоматизированных подвижных командных пункта АПЕ-5К.

Это первые образцы данной техники в войсках ЦВО, ранее в 2019 году 2-я общевойсковая армия в Поволжье получила пять единиц АПЕ-5.

Новейший комплекс АПЕ-5К на базе автомобиля КамАЗ в отличие от предшественников позволяет существенно повысить производительность и эффективность работы должностных лиц, путём улучшения возможностей процесса сбора, обработки и передачи информации, проведения необходимых расчётов и моделирования в процессе выполнения боевых задач.

Впервые связисты армии покажут возможности новейших машин в рамках празднования 100-летия войск связи, который будет отмечаться 20 октября.
Источник: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12256979@egNews

Министерство обороны, ЦВО, АПЕ-5К
  • Олег Бахарев Олег Бахарев
    15.10.1918:48:12

    Мне одному кажется, что на представленной фотографии изображен автомобиль марки МАЗ?

    #1165308
  • Нет аватара Сергей40
    16.10.1909:57:55

    Помещение получается при развёртывании большое. Изделие стОящее, впечатляет.

    #1165387
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