Войска ЦВО получили по гособоронзаказу новейшие командные пункты АПЕ-5К
Подразделения связи 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Самарской области, получили по гособоронзаказу два новейших автоматизированных подвижных командных пункта АПЕ-5К.
Это первые образцы данной техники в войсках ЦВО, ранее в 2019 году 2-я общевойсковая армия в Поволжье получила пять единиц АПЕ-5.
Новейший комплекс АПЕ-5К на базе автомобиля КамАЗ в отличие от предшественников позволяет существенно повысить производительность и эффективность работы должностных лиц, путём улучшения возможностей процесса сбора, обработки и передачи информации, проведения необходимых расчётов и моделирования в процессе выполнения боевых задач.
Впервые связисты армии покажут возможности новейших машин в рамках празднования 100-летия войск связи, который будет отмечаться 20 октября.
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15.10.1918:48:12
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