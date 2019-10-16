На Производстве полиметаллов появился новый участок ОТК

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В филиале «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) введен в эксплуатацию участок подготовки проб сырья отдела технического контроля (ОТК).

Новый участок представляет собой фактически умный дом с правильной организацией рабочего места. Его площадь около 1000 кв. метров в два раза больше предыдущего участка, что позволило разместить в нем дополнительное оборудование. Все технологические агрегаты и складские помещения, для хранения проб, установлены по нормам системы организации рабочего пространства — 5S. Специальные помещения отведены для хранения пробного материала: он складируется по порядку, на стеллажах, в соответствии с требованиями производственной системы.

Производственная линия спроектирована таким образом, что все потоки идут последовательно в соответствии с технологической цепочкой. А подготовка проб на стадии измельчения ведется в два потока драгсодержащего и медьсодержащего сырья.

Участок оснащен австралийской мельницей ESSA LM2P — одним из лучших образцов измельчительного оборудования в мире, истирателем Механобр-техника Ивч3, который используется на конечной стадии измельчения проб. Смонтированы две современные тигельные печи на 75 и на 200 кг. До этого времени ОТК работал на двух печах, общей массой обрабатываемого сырья 60 кг. Для очистки воздуха рабочей зоны установлены картриджные фильтры и система приточно-вытяжной вентиляции.