Подольский филиал «Архбума» запустил новую упаковочную линию

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В Подольском филиале АО «Архбум» (дочернее предприятие Архангельского целлюлозно-бумажного комбината ) введена в эксплуатацию упаковочная линия Masterline HD.

Новая линия предназначена для выпуска ящиков с печатью и сложной вырубкой, максимальная производительность линии — 7 тыс. листов в час. Автоматизированная система подачи Loader AF обеспечивает точную транспортировку листов гофрокартона, позволяя стабильно работать со стопой высотой до 2 м.

Установка линии является продолжением масштабного проекта комплексной модернизации Подольского филиала «Архбума», который рассчитан на два года и затронет все основные производственные и складские мощности завода. После завершения модернизации филиал сможет производить до 17 млн кв. м готовой продукции в месяц.

Гофродивизион Pulp Mill Holding в настоящее время включает три центра переработки: «Подольск», «Истра-1» и «Воронеж». Установленные мощности трех площадок «Архбума» позволяют производить до 700 млн кв. м гофропродукции в год. В 2020 году с учетом ввода площадки «Истра-2» потенциал производства составит около 1 млрд кв. м гофропродукции в год.

По словам руководителя филиала Константина Борумбея, слова которого приводятся в сообщении, печатная машина Masterflex HD оснащена такими функциями, как проактивная система совмещения, обеспечивающая точность совмещения печати до 0,1 мм, система Start & Go, которая значительно сокращает время настройки при переходе с заказа на заказ. Настройка печатной машины производится нажатием одной кнопки.

Пресс Mastercut оснащен системой Power Register, которая позволяет добиваться высокого совмещения печать-высечка. Разделитель заготовок Breaker дает возможность с меньшим давлением разделять пачки с минимальными размерами 200×200 мм.