В Даниловском районе Ярославской области построили фельдшерско-акушерский пункт
Для модульного фельдшерско-акушерского пункта закупили мебель и медицинское оборудование: дефибриллятор, электрокардиограф, портативный анализатор биохимических показателей крови.
Модульный фельдшерско-акушерский пункт в деревне Кузьмино возведен в рамках национального проекта «Здравоохранение». Стоимость объекта — порядка четырех миллионов рублей. В настоящее время на территории региона ведется монтаж шести фельдшерско-акушерских пунктов, четыре из которых строятся в рамках национального проекта «Здравоохранение.
Медицинскую помощь в Кузьминском ФАПе будут получать более 300 жителей деревни и ближайших населенных пунктов, в том числе 50 детей.
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