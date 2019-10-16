В Даниловском районе Ярославской области построили фельдшерско-акушерский пункт

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Для модульного фельдшерско-акушерского пункта закупили мебель и медицинское оборудование: дефибриллятор, электрокардиограф, портативный анализатор биохимических показателей крови.

Модульный фельдшерско-акушерский пункт в деревне Кузьмино возведен в рамках национального проекта «Здравоохранение». Стоимость объекта — порядка четырех миллионов рублей. В настоящее время на территории региона ведется монтаж шести фельдшерско-акушерских пунктов, четыре из которых строятся в рамках национального проекта «Здравоохранение.

Медицинскую помощь в Кузьминском ФАПе будут получать более 300 жителей деревни и ближайших населенных пунктов, в том числе 50 детей.