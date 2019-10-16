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Медучреждения

В Даниловском районе Ярославской области построили фельдшерско-акушерский пункт

 © yarnovosti.com

Для модульного фельдшерско-акушерского пункта закупили мебель и медицинское оборудование: дефибриллятор, электрокардиограф, портативный анализатор биохимических показателей крови.

Модульный фельдшерско-акушерский пункт в деревне Кузьмино возведен в рамках национального проекта «Здравоохранение». Стоимость объекта — порядка четырех миллионов рублей. В настоящее время на территории региона ведется монтаж шести фельдшерско-акушерских пунктов, четыре из которых строятся в рамках национального проекта «Здравоохранение.

Медицинскую помощь в Кузьминском ФАПе будут получать более 300 жителей деревни и ближайших населенных пунктов, в том числе 50 детей.
Источник: https://yarnovosti.com/news/departa...oili-feldshersko-akusherskiy-punkt/

медучреждения, Ярославская область
  • Нет аватара Штехель
    17.10.1901:36:18

    Все отлично — но блин забор самое адское дно дна. Ну почему нельзя было сделать как в соседней новости из Татарстана — акуратненький низенький заборчик — надо сваять это убожество которое обычно на стройках ставят, от кого блин и от чего? От медведей? Так в ЯО последние медведи остались только в ярославском зоопарке и на гербе.

    #1165555
    • Алексей Зеленкин Алексей Зеленкин
      17.10.1910:59:36

      А ежели медпункт является одновременно домом для медички? Такое бывало на моем веку.

      #1165606
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