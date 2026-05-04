Тутаевский моторный завод, дочернее предприятие КАМАЗа в Ярославской области, отгрузил в ОАО «Гомсельмаш» первый серийный двигатель 8807.10-10 мощностью 480 кВт (653 л.с.). Новые двигатели ТМЗ этой серии заменят агрегаты, импортировавшиеся ранее из Европы и США.

Совместный проект ПАО «ТМЗ» и ОАО «Гомсельмаш» стартовал в 2019 году, когда решение о разработке двигателя для кормоуборочного комбайна FS650 было включено в «Программу развития сотрудничества между правительством Республики Беларусь и правительством Ярославской области РФ». Головной образец комбайна FS650 с двигателем 8807.10-10 получил положительные отзывы в ходе полевых испытаний в 2022-2025 годах, продемонстрировав расход топлива и тягово-динамические характеристики на уровне иностранных конкурентов.

Как рассказал заместитель главного конструктора ПАО «ТМЗ» Александр Шевцов, двигатель 8807.10-10 построен на новой платформе «Эталон», доводка и сертификация которой проводилась в Научно-техническом центре ПАО «КАМАЗ». Ключевые технические решения платформы «Эталон» (новая чугунная головка цилиндра, модернизированная камера сгорания, электронная система управления) обеспечивают хорошую экономичность и устойчивость двигателя к термоциклическим нагрузкам, что непосредственно влияет на надежность силовой установки и машины в целом.

Двигатели 8807.10-10 унифицированы с известной потребителям серией 8481.10, поэтому предприятие, эксплуатирующее комбайны FS650 и тракторы 7-го тягового класса, может сократить расходы на обучение персонала, использовать одинаковые эксплуатационные материалы, единые приемы и методики технического обслуживания.

У покупателя техники с двигателями 8807.10-10 есть возможность применения мер государственной поддержки (субсидии, лизинг), так как ПАО «ТМЗ» получен акт экспертизы о подтверждении производства на территории РФ в соответствии с постановлением правительства от 17 июля 2015 г. № 719.