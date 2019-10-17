В Канашском районе Чувашии открыто 4 современных фельдшерско-акушерских пункта

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В Канашском состоялось торжественное открытие сразу четырех современных фельдшерско- акушерских пунктов в д.Маяк, Оженары, Н.Урюмово,В.Яндоба.

Открывается сразу 4 фельдшерско-акушерских пункта в нашем районе, чтобы медицинская помощь была доступной для всех слоев населения, удобной для пациентов и медработников! Строительство ФАПов реализуется за счёт национальной программы «Здравоохранение». С 2012 г всего в Канашском районе построено 22 новых фельдшерско-акушерских пункта.

ФАП оснащен необходимым медицинским оборудованием и мебелью. Он построен с учетом требований организации доступной среды для людей с ограниченными физическими возможностями: сделан специальный пандус для свободного доступа таких пациентов в здание. Теперь в комфортных условиях можно проводить медицинские процедуры, вакцинацию, профилактические мероприятия.