Началось заполнение газом первой нитки «Турецкого потока» в рамках пуско-наладки

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Проектная компания, занимающаяся строительством «Турецкого потока», начала заполнение газом первой нитки газопровода. Об этом говорится в сообщении проектной компании.

Заполнение газом системы газопроводов является значительным шагом к началу фактических поставок газа в Турцию и Юго-Восточную Европу по новой системе морских газопроводов.

Коммерческая эксплуатация газопровода по графику должна начаться до конца 2019 года. Это завершающий этап испытаний перед вводом газопровода в эксплуатацию, отмечают в компании.