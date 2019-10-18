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Энергетика и ТЭК

Началось заполнение газом первой нитки «Турецкого потока» в рамках пуско-наладки

 © tass.ru

Проектная компания, занимающаяся строительством «Турецкого потока», начала заполнение газом первой нитки газопровода. Об этом говорится в сообщении проектной компании.

Заполнение газом системы газопроводов является значительным шагом к началу фактических поставок газа в Турцию и Юго-Восточную Европу по новой системе морских газопроводов.

Коммерческая эксплуатация газопровода по графику должна начаться до конца 2019 года. Это завершающий этап испытаний перед вводом газопровода в эксплуатацию, отмечают в компании.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/7016473

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"Турецкий поток"
  • Нет аватара Инженер2015
    18.10.1912:57:20

    газ транспортируетя в сжиженном или газообразном состоянии?

    #1165817
    • Е.Юрий Е.Юрий
      18.10.1913:51:12

      Конечно не в сжиженном — там трубы обычные, нагнетают турбокомпрессором. Да и что-то я не слышал чтобы на такое большое расстояние подавали сжиженный — давление гигантское нужно.

      #1165829
    • Нет аватара elron
      18.10.1914:33:15

      газ транспортируетя в сжиженном или газообразном состоянии?

      конечно, в газообразном. температура кипения метана -162. как можно поддерживать такую температуру на длиннющем газопроводе --- мне непонятно в принципе.

      #1165843
  • Clausson Clausson
    18.10.1914:23:27

    Заполнить воздухом на испытательное давление, выгнать воду из труб, заполнить азотом, вытеснить азот природным газом — кажется так или придумали что-то новое?

    #1165836
    • Alexander V Alexander V
      18.10.1914:57:54

      Технический газ. Наверное с какими-то присадками.

      #1165852
  • Комментарий удален
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