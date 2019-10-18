Началось заполнение газом первой нитки «Турецкого потока» в рамках пуско-наладки
Проектная компания, занимающаяся строительством «Турецкого потока», начала заполнение газом первой нитки газопровода. Об этом говорится в сообщении проектной компании.
Заполнение газом системы газопроводов является значительным шагом к началу фактических поставок газа в Турцию и Юго-Восточную Европу по новой системе морских газопроводов.
Коммерческая эксплуатация газопровода по графику должна начаться до конца 2019 года. Это завершающий этап испытаний перед вводом газопровода в эксплуатацию, отмечают в компании.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/7016473
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