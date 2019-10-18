Новый центр подготовки подводного спецназа открылся в Дагестане

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Боевые пловцы Каспийской̆ флотилии провели первые подводные стрельбы в новом учебно-тренировочном комплексе. В занятиях участвовали одновременно 18 водолазов, которые отрабатывали в бассейне упражнения по захвату и уничтожению подводного противника.

Площадь учебного центра — 2 200 квадратных метров. База рассчитана на обучение 90 человек одновременно. Главный элемент центра — бассейн с экраном для подводной стрельбы. Он представляет собой цельнометаллическую чашу глубиной около 10 метров. В нем можно создать любые условия, имитирующие Каспийское море и зимой, и летом. А на дне можно размещать макеты корпусов кораблей: для отработки разминирования и минирования судов.

Кроме того, оборудованы классы военно-медицинской и специальной подготовки, водолазы тренируются в барокомплексе РБК-1600, который может одновременно принимать до шести человек. До этого использовали мобильные барокамеры, куда помещался лишь один водолаз.

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